La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado publicó datos relacionados a una petición oficial de información que, según revelaron, evidencia una crisis en el manejo de los fondos federales por parte del gobierno de Jenniffer González Colón.

El portavoz Luis Javier Hernández Ortiz inició la presentación señalando que el gobierno del partido Nuevo Progresista (PNP) tiene detenidos millones de dólares de fondos federales. El 66% de dichos recursos no se ha utilizado.

“Como ustedes saben, desde el año pasado venimos trabajando un tema que es medular para Puerto Rico: el uso de los fondos federales. Eso es importante porque la forma y la manera en que se hace uso de dichos recursos, cómo se utilizan, cuán eficientemente y para qué se utilizan, es nuestra carta de presentación para las autoridades a nivel federal. Y la realidad es que el PNP se ha colgado en el uso de los fondos federales”, indicó en declaraciones escritas.

El pasado año, la delegación PPD cursó un requerimiento de información a la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, por sus siglas en inglés), para conocer el estatus del uso de los fondos federales.

“En aquella ocasión, hicimos en este mismo salón una denuncia: que el Gobierno no había utilizado el 70% de los fondos federales que había sido obligado. Hoy, a un año de aquella denuncia, el panorama es similarmente igual. Aquí nada ha cambiado. Hoy, el gobierno de Puerto Rico tiene un 66% aproximadamente de los fondos federales obligados que no han sido desembolsados. Del mismo modo requerimos un Plan de Acción para garantizar un uso ágil de dichos fondos”, expuso Hernández Ortiz.

El gobierno federal ha obligado un total de $30 mil millones asociados a eventos de desastres en Puerto Rico y tan solo $10 mil millones se han desembolsado. Eso representa que el Gobierno tiene $20 mil millones aún por desembolsar, aunque han sido obligados. Esto en términos porcentuales refleja que un 66% del dinero federal no se ha desembolsado por falta de ejecución de obras de la administración del PNP. Es dinero que el gobierno federal ya comprometió pero que no llega a proyectos, no llega a la economía de Puerto Rico, no llega a las necesidades de la gente como consecuencia de la incapacidad administrativa de la administración de Jenniffer González y el PNP.

“Hoy se evidencia nuevamente que Jenniffer González sencillamente no estaba, no está, ni estará lista para gobernar. Ya lleva un año, suficiente tiempo como para poner a correr el dinero de forma inmediata. Si a lo anterior le sumamos que esta había sido una de sus principales promesas de campaña, nada más con el testigo. Si comparamos el año 2024 y el año 2025, la administración actual desembolsó $621 millones menos que los que se habían desembolsado en un mismo año natural bajo la administración de Pedro Pierluisi”, añadió el portavoz popular.

La delegación popular presentó casos específicos de agencias. La senadora Ada Álvarez Conde señaló que en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la corporación pública tiene una obligación de fondos federales de $13,662 millones y ha usado solamente $5,214 millones, quedando por desembolsar $8,447 millones.

“La AEE no ha utilizado el 62% de los fondos que se le han asignado. La diferencia entre el año pasado y hoy, es de solo 2%. En el caso del Departamento de Educación, al día de hoy tiene una obligación de fondos federales de $2,749 millones y han utilizado apenas $191 millones, quedando por desembolsar $2,557 millones. No han utilizado el 93% de los fondos. ¿Qué está pasando en Educación? Estamos hablando de una agencia que tiene a su cargo la reconstrucción de escuelas en el País., donde todos los días escuchamos los reclamos de maestros, estudiantes, organizaciones que representan a estudiantes de educación especial y con necesidades especiales, y la agencia a pesar de tener dinero obligado, no lo desembolsa”, expuso la portavoz alterna.

Por su parte, la portavoz alterna, Marially González Huertas, expuso que en el Departamento de la Vivienda tiene una obligación de fondos federales de $1,525 millones y se han limitado a usar solamente $105 millones, quedando por desembolsar $1,420 millones: el 93% de lo asignado.

Al igual que en el Departamento de Educación, lo más crítico de la Administración de Vivienda Pública (AVP), solamente es que si buscamos la cantidad de dinero que han solicitado al gobierno federal para que desembolse, descubrimos que son solamente $296 millones. Esto representa que una quinta parte (1/5) de los fondos que tienen obligados y ni siquiera han peticionado para que le reembolsen. Esos son fondos que el gobierno debe tener en sus manos para reparación de viviendas, para obras y mejoras en un sector de nuestro País que cada día está más crítico.”.

González Huertas señaló que en el caso del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), hoy tiene una obligación de fondos federales de $27.8 millones y solamente han usado $418 mil, y ese número no ha variado del año pasado al presente. “Quedan por desembolsar $27.4 millones, el 98.5% de los fondos asignados. Y esos son datos de la propia administración, por medio del COR3.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, Josian Santiago, detalló lo que sucede con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). “Esta corporación pública tiene una obligación de fondos federales de $4,734 millones y ha utilizado apenas $885 millones, quedando por desembolsar $3,849 millones. El 81% de los fondos que se le han asignado, no los han utilizado. Aquí escuchamos todos los días problemas en la AAA. Múltiples comunidades y sectores sin servicio, por falta de capacidad administrativa en la alta gerencia, y cuando vemos estos números, sencillamente es sorprendente lo que vemos. Simplemente no saben administrar y por eso no deberían estar gobernando”. En el caso del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Santiago señaló que dicha agencia sombrilla tiene una obligación de fondos federales de $30.8 millones y han utilizado apenas $5.1 millones. “El DSP no se ha utilizado el 83% de los fondos que se le han asignado. Peor aún, si vamos a los números del dinero que ha peticionado al gobierno federal que se desembolse, esto suma solo $9.8 millones”.

El portavoz además presentó a la prensa los datos relacionados al Departamento de Salud. “Al día de hoy, dicha agencia tiene una obligación de fondos federales de $210.8 millones y solamente ha utilizado $100.6 millones, quedando por desembolsar $110.3 millones. Para ser específicos, el 52% de los fondos que se le han asignado, no los han utilizado. Todo Puerto Rico sabe la necesidad que tenemos como colectivo de promover la salud en todos sus elementos. ¿Cómo es posible que teniendo fondos federales asignados para trabajar, para servirle al país, esa administración sea tan ineficiente manejando fondos federales?’, cuestionó.

El portavoz Hernández Ortiz finalizó la rueda de prensa señalando que “el problema que tiene la administración de Jenniffer González para ejecutar lo vemos en acciones de ese gobierno, tal como lo denunció el comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pablo José Hernández Rivera: Puerto Rico quedó fuera del proyecto agrícola que trabajan los republicanos y que hubiese representado una transición ordenada del PAN al SNAP para Puerto Rico. Lo dijo bien el comisionado, nos fallaron los republicanos. En Puerto Rico, nos falló el PNP. No saben administrar fondos federales y en Washington están viendo esa inhumana incapacidad para gobernar. Y es el pueblo de Puerto Rico quien está pagando los resultados”.