El Partido Popular Democrático (PPD) suspendió temporalmente al alcalde de Arroyo, Eric Bachier, de todas sus posiciones dentro de la colectividad, luego de que se presentaran en su contra dos querellas por acoso laboral y hostigamiento sexual.

“El Partido Popular Democrático (PPD) no tolerará bajo ningún concepto conducta alguna que implique violencia de género en cualquiera de sus modalidades. A tales efectos, y habiendo dos querellas presentadas en contra del alcalde Eric Bachier e iniciado un proceso administrativo en el Municipio de Arroyo, el PPD suspende temporeramente (sic) de sus posiciones de liderato al alcalde hasta que concluya dicho proceso”, afirmó este miércoles el secretario general del PPD, Manuel Calderón Cerame.

Añadió que “el nuevo Reglamento del PPD en su artículo 97, autoriza al Secretario General por instrucciones del Presidente del partido a imponer medidas disciplinarias por enfrentar ‘un procedimiento penal, administrativo o civil’, el artículo 99 dispone que dentro de esas medidas disciplinarias se puede incluir ‘cualquier otra medida que se considere apropiada y justa’. En este caso, consideramos que la separación temporera es una medida apropiada y justa”.

La determinación ocurre luego de que se hiciera pública una carta en la que se revela que una mujer radicó las querellas en contra del alcalde.

A la fémina se le ha identificado como una empleada municipal, que fue ayudante del alcalde y ahora ocupa el cargo de coordinadora de actividades de la Oficina de Arte y Cultura del Municipio de Arroyo.

Una carta publicada por el periodista Rafael Lenín López establece que el alcalde designó al “señor Benjamín Soto Ortiz” a investigar las querellas. En la página cibernética del municipio se indica que este es el director de la Oficina de Ayuda al Ciudadano, un cargo de confianza.