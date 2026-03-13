Previo a anunciar un incentivo de sobre $2.6 millones para la industria del café, la gobernadora Jenniffer González Colón homenajeó este viernes los trabajadores y dueños de fincas como parte del Día de Logros de la Cosecha del Café.

Entre los homenajeados se distinguió un colombiano, que se encuentra en la Isla por una visa especial, que logró recoger 17,000 libras de café, así como una familia de caficultoras que recibió la Medalla de la Gobernadora. Estas fueron la fenecida abuela, Dolores Rodríguez; su hija y maestra retirada, Dinelia Delgado Rodríguez, así como su nieta Alejandra Rodríguez Delgado.

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“Este reconocimiento simboliza algo muy poderoso: la continuidad, la familia y el relevo generacional que necesita nuestra agricultura. A estas tres mujeres ejemplares, y a todas las mujeres que día a día aportan al desarrollo de nuestra agricultura, nuestro respeto, admiración y agradecimiento”, expresó la gobernadora, quien informó que de los 1,945 agricultores con siembras de café en Puerto Rico 309 son mujeres.

El evento lo organizó el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, en colaboración con el Departamento de Agricultura. Se realizó en la Hacienda Doña Minga, localizada en el barrio Portillo de Adjuntas

Además de la familia de caficultoras, se reconocieron patronos y trabajadores cafetaleros de las ocho regiones agrícolas.

La secretaria del Trabajo, María del Pilar Vélez Casanova, destacó la importancia de respaldar a los sectores vinculados a la agricultura.

“La industria del café genera empleo, tradición y desarrollo económico para muchas comunidades de la zona montañosa. Desde nuestra agencia respaldamos a los patronos y trabajadores que sostienen este sector, ofreciendo herramientas y programas que promuevan más oportunidades laborales y crecimiento. Para nuestra gobernadora, Jenniffer González Colón, la agricultura es un pilar fundamental en su plan de gobierno, ya que representa desarrollo económico, sostenibilidad y el fortalecimiento de empresas que llevan a nuestra mesa un café de clase mundial”, expresó la funcionaria.

De paso, González Colón anunció el desembolso de $2,662,593.69, que corresponden a la segunda fase del incentivo para la compra de abono que puso en marcha la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA) para fortalecer la caficultura. Bajo este programa, ya se desembolsaron $5 millones.

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La funcionaria detalló que se paga $65 por quintal de café arábico y $35 por café robusta mediante este incentivo, el cual busca apoyar a los caficultores en el aumento de su productividad y en la mejora de la calidad del grano para asegurar que el café puertorriqueño continúe destacándose por su excelencia.

Actualmente, el incentivo beneficia a un total de 1,875 agricultores, cubriendo una producción total de 85,087 quintales de café.

Por otro lado, la gobernadora firmó dos revisiones integrales de Planes de Ordenación Territorial de Adjuntas y San Sebastián.