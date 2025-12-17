Puerto Rico contará con “un verdadero Hospital de Trauma”, que será construido desde finales del próximo año en parte de la plazoleta central del Centro Médico de Río Piedras.

En la actualidad, el Hospital de Trauma no está acreditado por el Colegio Americano de Cirujanos, como se requiere. Según la gobernadora Jenniffer González Colón, “para los efectos, tenemos un centro de trauma criollo. Pero, no, bajos las certificaciones de acreditación”.

Por ello, desde enero pasado se han realizado múltiples esfuerzos para contar con un nuevo hospital y alcanzar el nivel adecuado para obtener la certificación de Nivel 1, que haría que Puerto Rico tenga un Hospital de Trauma propio como para atender, por ejemplo, al Presidente de los Estados Unidos. Estos esfuerzos fueron detallados por la primera ejecutiva en una mesa redonda realizada en La Fortaleza y en la que participó el secretario de Salud, Víctor Ramos, y el director de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM), Regino Colón Alsina.

“Esto que estamos anunciando hoy es un cambio dramático, porque el Hospital de Trauma nunca se había diseñado específicamente para atender condiciones de trauma de manera integral”, destacó la gobernadora.

La gobernadora Jenniffer González Colón, junto alsecretario de Salud, Víctor Ramos, y el director de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM), Regino Colón Alsina, ofrecen detalles del nuevo Hospital de Trauma. FOTO POR: Ramón "Tonito" Zayas / GFR Media ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Esto es un proyecto mayor, uno de los proyectos más emblemáticos de la administración”, enfatizó.

La situación actual del Centro de Trauma es que tiene la acreditación propia de un hospital general, concedida por la Joint Comission.

El secretario de Salud describió que “alguien se inventó que era un centro de trauma Nivel 1... pero no porque tuviera la acreditación oficial”.

Alegó que fue una acreditación estatal lo que se otorgó para categorizarlo como un Hospital de Trauma.

González Colón explicó que, cuando asumió el mando en enero pasado, el hospital sólo cumplía con el 20% de los requisitos que impone el Colegio Americano de Cirujanos para obtener la acreditación de Nivel 1 de un centro de trauma. Entonces, ordenó que los directivos de ASEM y Salud se unieran para mejorar el servicio. Por ejemplo, solicitó revisar los planes de la pasada administración de Pedro Pierluisi de construir un nuevo hospital a un costo de $150 millones y aumentar los niveles de cumplimiento.

“Hoy, con todos los cambios que se han hecho en estos 11 meses, estamos a un 70% (de cumplimiento”, subrayó.

No obstante, destacó la necesidad de contar con una nueva instalación. Anteriormente, la obra proyectada incluía demoliciones y un posible impacto en la atención médica.

Contó que la nueva edificación programada disminuyó el costo de construir y equipar un nuevo hospital a $140 millones.

Precisó que la construcción, que iniciaría en el último trimestre del 2026, se hará en parte de la Plaza Pedro Arzuaga, conocida como la Plazoleta del Centro Médico.

La nueva edificación, que consiste en 110 camas en unos 10 pisos, quedaría frente a la Sala de Emergencias. Mientras, se proyecta desarrollar una fuente, un tótem y un área recreacional en la otra parte de la plaza que quedaría disponible para los pacientes y visitantes, según resumió la primera ejecutiva.

El nuevo hospital contará con una unidad estabilizadora, cinco salas de operaciones en el primer nivel, un piso de nivel intensivo, unidades para cirugías menores en cada piso donde hay habitaciones, un centro de rehabilitación y un helipuerto con capacidad para soportar helicópteros de las Fuerzas Armadas o la Guardia Costera.

El director de ASEM auguró que para el 2028 estarían disponible para su uso, los primeros dos pisos del hospital. En estos estarían las zonas más importantes de un centro de trauma, que sería la unidad estabilizadora, las salas de operaciones y la unidad de intensivo, con 20 camas con capacidad de aislamiento.

Proyectó que la construcción total del hospital podría culminar para el 2030.

“Por primera vez tendremos un hospital, un verdadero hospital de trauma. Nunca hemos tenido un edificio que se haya construido con este propósito. Siempre han nacido adaptaciones de diferentes áreas del hospital y el hospital actual de trauma era las clínicas externas de la ASEM, que fueron remodeladas y adaptadas para la función. Así que, con esto, con esta estructura y este proyecto, no solamente esperamos que el hospital tenga un área estructural para rendir el servicio de trauma de los más altos niveles, sino que también sea funcionalmente para el personal clínico y para el propio paciente”, destacó Colón Alsina.

El diseño de este nuevo hospital, que demoró cuatro meses, estuvo a cargo de la firma De la Torre Estevez, Architects & Planners. El dinero saldrá de una partida de $250 millones de los fondos federales del Programa de Subvención en Bloque para la Mitigación del Desarrollo Comunitario (CDBG-MIT), que administra el Departamento de la Vivienda.

Se adelantó que con parte de los fondos sobrantes se proyecta también la construcción de un nuevo Banco de Sangre.

Mientras se realizaba el diseño de este hospital, Salud y ASEM establecieron un comité para evaluar todo lo necesario para obtener la acreditación. Participan en el mismo médicos del Centro Médico y un exdirector del Hospital de Trauma, el doctor Víctor Medina.

El secretario de Salud contó que los esfuerzos para aumentar la posibilidad de ser acreditados incluyen cosas tan simples como que Salud emitiera una carta para establecer que avalaba la construcción del nuevo hospital.

El augurio es que para el 2028, aun cuando el hospital no esté culminado en su totalidad, se pueda obtener la certificación de Nivel 1 del centro de trauma.

“Yo creo que va a ser algo histórico, que vamos a tener la acreditación como centro de trauma del Colegio Americano de Cirugía. Vamos a tener este edificio que va a ser de gran servicio al pueblo de Puerto Rico y a las islas adyacentes, porque muchas islas del Caribe vienen a atender los pacientes aquí”, señaló el secretario de Salud.