El alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, anunció la presentación de un Proyecto de Ordenanza que, entre otras cosas, busca mejorar la convivencia ciudadana, proteger el ambiente, y garantizar la salubridad y limpieza en las comunidades de la Ciudad Capital.

La medida propone una serie de enmiendas al Código de Orden Público de San Juan con el objetivo de proporcionar a la administración municipal herramientas más efectivas para mantener espacios ordenados y respetuosos, tanto para los residentes como para los comerciantes y visitantes.

El proyecto, que apunta a agilizar la atención de situaciones que afectan la calidad de vida de los sanjuaneros, incluye medidas para enfrentar problemas como el ruido innecesario, la limpieza de los espacios públicos y el manejo adecuado de los desperdicios.

“Nuestro compromiso es seguir promoviendo un San Juan donde todos podamos disfrutar de un ambiente tranquilo y limpio. Estas enmiendas nos permitirán responder mejor a las necesidades de nuestras comunidades, equilibrando la actividad económica con el bienestar de todos los ciudadanos”, expresó Romero Lugomen declaraciones escritas.

Las modificaciones propuestas incluyen una medida que permitirá a los agentes del orden público decidir si la medición de los decibeles de ruido proveniente de establecimientos comerciales se realiza en la fuente del sonido o en el lugar donde el vecino lo percibe. Esta enmienda está diseñada para hacer las intervenciones más efectivas, adaptándose a la realidad de cada comunidad, especialmente en áreas como el Viejo San Juan, donde la convivencia de actividades turísticas y residenciales genera desafíos únicos.

Otra de las enmiendas clave tiene que ver con el aumento de las multas por infracciones relacionadas con el manejo y disposición de la basura, así como con el cuidado de los espacios públicos. Esta medida busca reforzar el cumplimiento de las normativas que protegen la limpieza, la salubridad y la buena imagen de la ciudad.

Romero Lugo también subrayó que el propósito de las enmiendas no es solo imponer sanciones, sino fomentar una responsabilidad compartida entre los ciudadanos en el cuidado de la ciudad.

“San Juan es una ciudad vibrante, pero también es una ciudad que valora la limpieza, el orden y el respeto mutuo. El objetivo primordial de esta medida no es meramente multar, sino promover la responsabilidad ciudadana para proteger la salud, el ambiente y la imagen de nuestra ciudad. Cuando todos colaboramos y cumplimos con las normas de convivencia, logramos una ciudad más limpia, más ordenada y agradable para todos”, sostuvo el alcalde.

El ejecutivo municipal también destacó que el esfuerzo por mantener la ciudad limpia y segura es un trabajo constante que no se detiene.

“Nuestro equipo municipal trabaja todos los días, siete días a la semana, 365 días al año, para mantener una Ciudad Capital limpia y segura para todos. Aunque hacemos todo lo posible y reconocemos el compromiso de muchos comerciantes y residentes, a veces enfrentamos situaciones que afectan la tranquilidad y la limpieza de nuestras comunidades. Con esta medida, damos un paso adicional para enfrentar esos desafíos de manera más efectiva, promoviendo la responsabilidad y el respeto mutuo en todos los sectores”, concluyó.