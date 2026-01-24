Con el objetivo de aliviar el impacto económico del cuidado veterinario que las familias incurren en sus mascotas, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, informó este sábado que radicó un proyecto de ley para regular los seguros médicos perros y gatos.

La legislación amplía alternativas de seguro, establece reglas claras y fortalece la protección del consumidor.

Explicó, en comunicado de prensa, que su medida busca añadir un nuevo Capítulo 48 al Código de Seguros de Puerto Rico con el fin de regular de forma clara y uniforme el ofrecimiento y la venta de pólizas de seguros para mascotas en la Isla.

La propuesta establece un marco jurídico específico para los seguros de mascotas, fija requisitos mínimos de póliza, divulgaciones claras y estandarizadas al consumidor, prácticas de mercadeo responsables y mecanismos efectivos de fiscalización por parte de la Oficina del Comisionado de Seguros. El objetivo es que los dueños de mascotas puedan tomar decisiones informadas y contar con mayor previsibilidad al enfrentar gastos asociados a enfermedades o accidentes veterinarios.

“Las mascotas son parte de la familia puertorriqueña y su cuidado conlleva responsabilidades económicas reales. Esta medida busca que los consumidores tengan información clara, comparable y transparente al adquirir un seguro para sus animales de compañía, y que puedan manejar mejor los costos asociados a su salud”, expresó Rivera Schatz.

Datos del estudio Radiografía del Consumidor de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) reflejan que aproximadamente el 48% o 643,000 hogares en Puerto Rico tiene mascotas. Este fenómeno tiene un impacto directo en el presupuesto familiar, incluyendo gastos recurrentes en alimentos y atención veterinaria. Dijo que esto subraya la importancia de contar con herramientas que ayuden a manejar esos costos de forma responsable.

La medida reconoce que, aunque los seguros para mascotas ya se ofrecen en el mercado local, actualmente no existe una estructura normativa uniforme que garantice divulgaciones claras sobre exclusiones, condiciones preexistentes, períodos de espera, deducibles, límites de cubierta y metodologías de reembolso. Esta falta de uniformidad puede colocar al consumidor en una posición desventajosa al comparar productos o evaluar adecuadamente sus beneficios.

Entre otros aspectos, la legislación exige divulgaciones claras y uniformes antes de la compra de la póliza; establece un período mínimo de 15 días para examinar y devolver la póliza sin penalidades; regula los períodos de espera y las exclusiones por condiciones preexistentes; distingue claramente entre seguros para mascotas y programas de bienestar, evitando confusión o mercadeo engañoso, así como requiere adiestramiento especializado para los productores que ofrezcan este tipo de seguro.

La propuesta también promueve un ambiente de competencia responsable al facilitar, mediante procesos ágiles y uniformes, la entrada de nuevos aseguradores al mercado de seguros para mascotas en Puerto Rico, sin menoscabar la facultad fiscalizadora del Comisionado de Seguros.

Como parte de las mejores prácticas regulatorias, la medida incorpora disposiciones basadas en el Pet Insurance Model Act de la National Association of Insurance Commissioners (NAIC), alineando a Puerto Rico con tendencias regulatorias adoptadas en múltiples jurisdicciones de los Estados Unidos.