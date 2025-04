La procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez, reveló este martes su diagnóstico de cáncer de seno, ofreciendo un mensaje de esperanza y fortaleza a todas las mujeres que enfrentan esta enfermedad.

“Hoy comparto una parte vulnerable de mi historia, porque sé que no estoy sola. Fui diagnosticada con cáncer del seno. Y aunque el miedo toca la puerta, la fuerza de todas las mujeres que luchan y vencen me sostiene”, expresó Piñeiro Vázquez en declaraciones escritas.

“No me detengo porque ver a mi hija me da más fuerza. Esta nueva batalla me reafirma el compromiso con cada mujer que enfrenta lo impensable”, agregó.

Piñeiro Vázquez fue confirmada por el Senado el pasado 31 de marzo. Su designación fue realizada por la gobernadora Jenniffer González Colón el 19 de marzo.

“Las causas de la mujer significan autogestión. Las causas de la mujer significan independencia financiera, significan oportunidades laborales, significan el ser un familiar. Significa también el cúmulo de actividades que giran en torno a la vida de las mujeres. Y yo quiero que esta Oficina de la Procuraduría de la Mujer atienda de manera holística, cabal, todas y cada una de estas áreas y que no se convierta exclusivamente en un asunto de delitos contra la mujer”, manifestó la gobernadora cuando realizó dicha designación.

“Vamos a empoderar las mujeres en Puerto Rico por una procuradora que tenga eso en mente”, aseguró González Colón.