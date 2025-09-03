La Procuradora de las personas de Edad Avanzada, Yolanda Varela Rosa y el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos, anunciaron la firma de un acuerdo colaborativo que busca brindar apoyo a los abuelos que tienen a su cargo la crianza de sus nietos.

Bajo el acuerdo colaborativo “Abuelos Criando Nietos”, los abuelos que por diversas razones han tenido que asumir la crianza y el cuidado directo de sus nietos recibirían un incentivo de $200, se explicó en un comunicado. Los fondos, según explicó Varela Rosa, serían desembolsados por su agencia.

“Esta es una iniciativa nunca antes realizada en Puerto Rico, y nace de la necesidad de mirar de frente la realidad que viven tantos abuelos en nuestra Isla. Muchas veces, por distintas circunstancias, los hijos deben salir a trabajar y quienes se quedan cuidando y criando son los abuelos. Y lo digo desde el corazón: yo misma lo he vivido y lo vivo con mi nieta, por quien hago y haré siempre todo lo que esté a mi alcance”, sostuvo la funcionaria, quien agradeció el respaldo del secretario de Educación a la iniciativa.

PUBLICIDAD

El Departamento de Educación, por su parte, será la agencia responsable de compilar y proveer la información sobre los abuelos que actualmente se ocupan de la crianza de sus nietos, con el fin de canalizar el beneficio de manera justa y organizada.

La iniciativa busca promover la justicia social y la solidaridad intergeneracional, al tiempo que brinda apoyo directo a una población que ha demostrado resiliencia y amor incondicional en el proceso de crianza.

Con esta firma, ambas agencias establecen un precedente significativo en favor de las familias puertorriqueñas, reforzando la misión de proteger y dignificar la vida de los adultos mayores.