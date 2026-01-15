La Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC) ha agrupado varios programas de seguridad pública para establecer en “comunidades vulnerables” proyectos para prevenir la violencia, informó su directora, Keren Riquelme.

En la iniciativa, que arranca en Villalba, participará la Policía de Puerto Rico con su Liga Atlética Policiaca, la Guardia Nacional con su programa Challenge y el Departamento de Seguridad Pública (DSP) con Experience, se anunció este jueves en una conferencia de prensa en La Fortaleza.

“Nosotros estamos hoy anunciando una iniciativa que se llama Comunidades Seguras de ODSEC para prevenir la violencia en comunidades vulnerables. Y esta iniciativa es un programa integral de prevención de violencia, dirigido a comunidades con altos niveles de vulnerabilidad social o riesgo de violencia activa. Nosotros lo vamos a desarrollar a través de un enfoque salubrista, preventivo e interagencial”, detalló la exsenadora.

Explicó que el énfasis será en desarrollar oportunidades para niños y jóvenes, que los alejen de los malos pasos y promuevan su liderato.

“Quiero dejar claro que no es que tenemos un aumento en la violencia, sino en la posibilidad futura de que hubiese un incremento de la violencia comunitaria por diversos factores que estamos viviendo en Puerto Rico, pues nuestro objetivo es anticiparnos y poder preparar a las comunidades en diversos aspectos”, precisó Riquelme.

Como parte del impacto comunitario, promoverán el programa Challenge de la Guardia Nacional, dijo el ayudante general, Carlos Rivera Ramón.

Detalló que este es “un programa que ha diseñado para brindar segundas oportunidades educativas y de desarrollo personal a nuestros jóvenes. Esta iniciativa combina la experiencia de nuestra Guardia Nacional en disciplina, liderazgo y valores con el apoyo comunitario y socioeconómico, creando un entorno estructurado con miras a preparar jóvenes para culminar su educación y encaminarse hacia un futuro productivo. La Academia Challenge no solo impacta a los participantes positivamente, sino a sus familias y comunidades”.

Mientras, el coronel Orlando Rivera, de la Policía de Puerto Rico, informó que su misión será establecer la Liga Atlética Policiaca, que agrupa a menores hasta los 17 años, así como consejos comunitarios de seguridad en las comunidades a impactarse.

Dijo que la misión será que los “jóvenes tengan disciplina y pasen a las filas de la Policía”.

El DSP, por su parte, se enfocará en su programa Experience. Este sólo se implementará, por el momento, en Villalba. Sin embargo, Riquelme dijo que se llevarían a jóvenes de otros pueblos a este municipio para que participen de los talleres que se darán los sábados.

El director de Experience, Jimmy Concepción, informó que el proyecto impacta a jóvenes de 15 a 18 años.

“Los jóvenes vive cinco experiencias en un solo programa”, destacó.

Estas experiencias son las de los negociados del DSP, que incluye Bomberos, Manejo de Emergencias, Emergencias Médicas, Servicio de Emergencias 9-1-1 e Investigaciones Especiales.

El secretario del DSP, Arturo Garffer, reconoció la importancia de esto proyecto. Afirmó que les da la oportunidad de “inyectarnos en la juventud. Es en la juventud donde tenemos que hacer las inversiones en estos momentos por el futuro y por el bien de la seguridad y de la salud de Puerto Rico”.