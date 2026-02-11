La representante Carmen Medina anunció la radicación del Proyecto de la Cámara 800, que propone una exención del pago del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) para artículos y productos para mascotas durante el segundo fin de semana de abril.

La iniciativa, según se informó a través de declaraciones escritas, busca aliviar la carga económica que representa el cuidado de animales domésticos para miles de familias puertorriqueñas.

La representante detalló que aproximadamente el 70 % de los hogares en Puerto Rico tienen una mascota, y estos animales desempeñan un papel fundamental en la vida de las familias, ofreciendo compañía, afecto y un impacto positivo en la salud emocional y psicológica de las personas.

Medina explicó que “el cuidado responsable de una mascota conlleva gastos considerables. Alimentos especializados, productos de higiene, medicamentos, accesorios de seguridad, juguetes y artículos de salud preventiva representan un impacto directo en la economía familiar. Estos costos, sumados al pago de impuestos aplicables a cada producto, limitan en muchos casos la capacidad de los dueños para brindar una adecuada calidad de vida a sus animales”.

La legisladora destacó que la creación de un “Fin de Semana sin IVU” no solo busca incentivar la compra de productos de calidad y promover la tenencia responsable, sino que también beneficia a la economía local.

“Se fomenta el consumo en comercios locales y tiendas especializadas, lo que también beneficia la economía de la isla”, terminó diciendo Medina.