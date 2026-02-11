Proponen “Fin de Semana sin IVU” para artículos y alimentos de mascotas
Un proyecto fue radicado en la Cámara de Representantes.
La representante Carmen Medina anunció la radicación del Proyecto de la Cámara 800, que propone una exención del pago del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) para artículos y productos para mascotas durante el segundo fin de semana de abril.
La iniciativa, según se informó a través de declaraciones escritas, busca aliviar la carga económica que representa el cuidado de animales domésticos para miles de familias puertorriqueñas.
La representante detalló que aproximadamente el 70 % de los hogares en Puerto Rico tienen una mascota, y estos animales desempeñan un papel fundamental en la vida de las familias, ofreciendo compañía, afecto y un impacto positivo en la salud emocional y psicológica de las personas.
Medina explicó que “el cuidado responsable de una mascota conlleva gastos considerables. Alimentos especializados, productos de higiene, medicamentos, accesorios de seguridad, juguetes y artículos de salud preventiva representan un impacto directo en la economía familiar. Estos costos, sumados al pago de impuestos aplicables a cada producto, limitan en muchos casos la capacidad de los dueños para brindar una adecuada calidad de vida a sus animales”.
La legisladora destacó que la creación de un “Fin de Semana sin IVU” no solo busca incentivar la compra de productos de calidad y promover la tenencia responsable, sino que también beneficia a la economía local.
“Se fomenta el consumo en comercios locales y tiendas especializadas, lo que también beneficia la economía de la isla”, terminó diciendo Medina.