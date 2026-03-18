La senadora del Distrito de Arecibo, Brenda Pérez Soto, presentó una resolución conjunta para designar el Parque Educativo para la Seguridad en el Tránsito (PESET) con el nombre de Irma Margarita “Maga” Nevares de Rosselló.

La medida, radicada el 17 de marzo de 2026, propone nombrar las instalaciones ubicadas en el Centro de Servicios al Conductor (CESCO) en el Parque Industrial Manuel Zeno Gandía, en Arecibo, como un homenaje a la labor de Nevares de Rosselló y su respaldo a iniciativas dirigidas a las familias puertorriqueñas.

Según explicó la senadora, la propuesta también busca resaltar la importancia de la educación vial como herramienta esencial para prevenir accidentes, especialmente entre las nuevas generaciones.

“La educación vial comienza desde temprana edad. Este parque ha servido como un espacio de aprendizaje donde miles de niños y jóvenes han tenido la oportunidad de conocer y practicar las normas de tránsito de forma interactiva”, expresó la legisladora en declaraciones escritas.

El PESET se ha consolidado como un centro educativo que ofrece experiencias prácticas y teóricas sobre seguridad vial, recreando un entorno con calles, señales y semáforos.