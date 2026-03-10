La administración municipal de Quebradillas realizará una campaña de vacunación para mascotas con vacunas a bajo costo, desde $5 para perros, como parte de un esfuerzo para promover el bienestar animal y prevenir enfermedades que afectan tanto a las mascotas como a sus dueños.

La jornada se llevará a cabo el viernes, 13 de marzo, de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en el Coliseo Raymond Dalmau, según anunció el alcalde Heriberto Vélez Vélez.

“Es el interés de la administración municipal llevar a cabo esfuerzos que faciliten a los dueños de mascotas acceso a diferentes servicios, entre estos la vacunación, por eso el próximo viernes se llevará a cabo la Campaña de Vacunación. Con esta actividad fomentamos que los dueños de mascotas cumplan con su responsabilidad de proveer bienestar a sus perros y gatos”, expresó Vélez Vélez a través de una comunicación escrita.

PUBLICIDAD

Además de la vacuna contra la rabia para perros por $5, también se administrarán las vacunas DHL4PP y se ofrecerán exámenes físicos para perros por $20. Para gatos estará disponible la vacuna FVRCP por $20. Otros servicios incluyen pruebas de gusanos del corazón por $18 y la implantación de microchip, mientras que la limpieza de oídos y el corte de uñas serán gratuitos.

El alcalde informó que el servicio se brindará por orden de llegada y hasta que se agoten las dosis disponibles, y cada mascota vacunada recibirá un certificado oficial con el sello del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico.

Los perros deberán llevar collar, correa y bozal de ser necesario, mientras que los gatos deberán permanecer en sus jaulas y estar acompañados en todo momento por sus guardianes. Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al 787-513-3557.