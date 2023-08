La secretaria designada al Departamento de Educación (DE), Yanira Raíces Vega, sostuvo que quedan por llenar 650 plazas vacantes de maestros, esto a poco más de una semana para el comienzo del nuevo año escolar que arranca el 16 de agosto.

Acotó que las vacantes se centran, al igual que en años anteriores, en las plazas de “difícil reclutamiento”. Por años el DE confronta problemas para reclutar maestros de inglés, química, física, biología, así como los de educación especial.

Aún con el reto que tiene en la agenda inmediata, Raíces Vega, dijo estar preparada con un plan B.

“Ya tenemos plan y cuando digo plan es que siempre me preparo para mi mejor escenario y para mi otro escenario... por ejemplo, si no me llegaran porque no tengo el recurso, lo que se hace es una redistribución de la organización escolar y van a ser atendidos (la matrícula estudiantil) porque tengo lo de los maestros sustitutos”, puntualizó al agregar que también se han dado instrucciones a los directores escolares para que asignen maestros de proyectos especiales para reforzar en áreas en las que haya carencia.

De otra parte, la secretaria explicó que este año la matrícula estudiantil es de 247,000 alumnos de Kínder a duodécimo grado. con una plantilla de 23,000 docentes. El total de escuelas es de 856.

“Esto es un negativo 3% de matrícula... sigue bajando, pero versus otros años no es tanto porque según me dijeron los de estadística estábamos entre 10,000 a 12,000 menos por año... parece que empieza a estabilizarse”, dijo al aclarar que las matrículas más bajas se están dando en grados como Kínder donde solo se están registrando 1,200 alumnos por región, lo que es cónsono con el reto demográfico de que Puerto Rico es una población cada vez más viejas y con menos niños.