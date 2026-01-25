El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago, radicó una resolución para ordenar una investigación sobre la clausura del Túnel de Maunabo Dr. Vicente Morales Lebrón, que permanece cerrado desde el pasado 30 de octubre, debido a una avería en su sistema eléctrico.

Según la comunicación emitida por el representante, la medida solicita información tanto a LUMA Energy como la a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), “ante la ausencia de un plan de trabajo definido y la falta de una fecha clara para la reapertura de esta importante vía”.

“El cierre prolongado del túnel ha generado preocupación entre residentes y comerciantes de la zona, así como inconvenientes en la movilidad y seguridad vial”, indicó Ferrer Santiago, en su declaración escrita.

“Resulta indispensable que las agencias responsables rindan cuentas y detallen las gestiones realizadas, los trabajos pendientes y los plazos estimados para atender la situación, con el fin de garantizar transparencia y soluciones concretas para las comunidades afectadas”, agregó el portavoz popular.