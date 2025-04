El presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, José “Che” Pérez, anunció hoy la radicación de una resolución conjunta cuyo objetivo es prohibir que los comercios utilicen la implementación de aranceles federales como justificación para aumentar los precios de bienes y servicios en Puerto Rico.

José "Che" Pérez, presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes.

La medida, que será presentada formalmente esta mañana, ordena al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) establecer los mecanismos necesarios para evitar alzas ficticias en los precios de productos y servicios. Pérez expresó que ha recibido múltiples quejas de consumidores que temen que los aranceles sean usados como excusa para incrementar los precios sin justificación.

PUBLICIDAD

“Durante los pasados días hemos escuchado grandes preocupaciones por parte de consumidores sobre el posible uso de la excusa de los aranceles federales para aumentar los precios de bienes y servicios. No hay razón alguna para que hoy, mañana o pasado los precios suban en las góndolas o en los servicios prestados, ninguna. Esta medida es una de protección ante el uso, por parte de un pequeño grupo de comercios, de la excusa de los aranceles para aumentar precios”, afirmó Pérez en declaraciones escritas.

El pasado 2 de abril, el presidente Donald Trump decretó el Día de la Liberación, un aumento en los aranceles sobre productos que ingresan a Estados Unidos como parte de la cadena comercial internacional. Los aranceles dependen de diversos factores, como el tipo de producto y el país de origen.

Pérez explicó que, aunque el aumento de aranceles podría generar un incremento en los costos de productos y servicios, no hay justificación para un aumento inmediato en los precios.

La medida ordena al Departamento de Asuntos del Consumidor establecer los mecanismos necesarios para evitar alzas ficticias en los precios de productos y servicios. ( Archivo )

“Este aumento en los aranceles provocará, sin lugar a dudas, un aumento en los precios de bienes y servicios, por razón de la lógica operacional de la cadena de suministros en nuestro mercado: al aumentar los costos de hacer negocios van a aumentar los precios de los productos, y con ellos, los de los servicios asociados a los mismos. Pero eso no es esta semana o la próxima. No se puede tratar de aumentar ingresos con miedos ficticios que aún no se han materializado”, indicó.

El representante también señaló que el DACO tiene la capacidad de regular aumentos en precios considerados artificiales, a través del Reglamento Número 9158 de Prácticas Comerciales.

“Entiendo que desde ahora se puede iniciar una campaña de orientación a comerciantes, al igual que realizar operativos de inspección con mayor frecuencia. No podemos permitir que un puñado de comerciantes sin escrúpulos tomen ventaja de nuestra gente”, sostuvo.