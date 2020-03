La licenciada Mayra López Mulero informó este viernes que han solicitado a la red social de Facebook que tome acción contra una página de un grupo de supuestos fanáticos de Raulie Maldonado, hijo del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado, que mediante la “impostura” ha publicado una alegada información sobre los familiares desaparecidos del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez.

La situación que se formó anoche fue tal, que Maldonado tuvo que publicar una aclaración en su página de Facebook para asegurar que no ha emitido expresiones contra Méndez.

“Les informo que las expresiones realizadas por otras cuentas y fan pages no son mías. Desconozco quiénes manejan las páginas y no he tenido ninguna interacción al respecto. Al presente esta es la única cuenta que tengo en redes sociales”, indicó Maldonado, conocido por hacer fuertes denuncias contra funcionarios del gobierno y el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Las expresiones que se hicieron en la página de fanáticos, llamada Raulie Maldonado Fans, es que los “sobrinos” de Méndez que desaparecieron en Fajardo en agosto de 2019 mientras, supuestamente, salieron a pescar en realidad estaban presos en las Islas Británicas por narcotráfico.

La licenciada Mayra López Mulero informó que las expresiones se hicieron desde una cuenta "fake". (Captura (custom credit))

López Mulero señaló que desconocen si esa información sea cierta o falsa. Pero, aclaró que “no fue publicada por mi cliente”.

“Aparentemente, hay un fan page que están controlando otras personas y la están utilizando, es como una impostura, le están atribuyendo expresiones a mi cliente que no nacen de él, con algún propósito que desconozco”, sostuvo.

Comentó que, debido a esta situación, “la credibilidad de mi cliente no se afecta en absoluto, pero no voy a permitir que alguien se vea tentado a lastimar o dañar el compromiso de Raulie denunciando las cosas que están mal. Y él nunca se ha escondido para expresarse”.

López Mulero espera porque la red social de Facebook le conteste las acciones que tomaría contra el grupo de fanáticos.

Los familiares de Méndez se extraviaron en agosto del pasado año, en el área de las islas Icacos y Palomino, en Fajardo. Pese a que se realizó una intensa búsqueda por tierra y mar, nunca se tuvo rastro de sus familiares. Estos son Javier Nacho, Héctor Lino Méndez y sus hijos, Héctor y Víctor Goytía.