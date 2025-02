Luego de más de dos años intransitable, finalmente la carretera PR-523, en Adjuntas, fue reabierta al tránsito hoy, lunes, lo que beneficiará al flujo vehicular de la zona, principalmente a unas 600 familias del barrio Juan González, entre otros, y también a pueblos adyacentes.

El anuncio fue hecho por la gobernadora Jenniffer González Colón, junto con el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) el doctor Edwin González Montalvo.

“Para ejecutar nuestras propuestas económicas y de seguridad, es imprescindible acelerar y concluir la ya retrasada reconstrucción de nuestra infraestructura. En particular, agilizar los proyectos relacionados a la recuperación de pasadas emergencias como los huracanes y terremotos. Nuestra gente no merece menos. Por eso, el mismo día que juramenté declaré un estado de emergencia ante las condiciones de nuestras carreteras bajo la Orden Ejecutiva 4 (OE-2025-004) e instruí al secretario de DTOP a que trabajara con celeridad los proyectos en curso y esto es uno de los resultados. Me complace anunciarles a estas casi 600 familias y visitantes del barrio Juan González en Adjuntas que ahora cuentan con un mejor acceso a sus hogares”, expresó la gobernadora en declaraciones escritas.

La gobernadora Jenniffer González hizo el anuncio junto con el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) el doctor Edwin González Montalvo. ( Redes Sociales/Fortaleza )

Según se explicó, como parte de un acuerdo de entendimiento entre el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), se hizo una inversión total de $5,577,422 provenientes de fondos estatales para la rehabilitación de la la vía, que fue seriamente afectada por el huracán Fiona en el 2022. Los trabajos de reconstrucción, que comenzaron en junio de 2023, concluyeron en febrero de 2025.

Este proyecto se realizó a través de una compañía local de Jayuya, ReVa Construction. Entre las labores que se realizaron incluyeron la excavación y estabilización del terreno, instalación de “rip rap” para control de erosión, canalización de aguas pluviales, instalación de barreras de seguridad (“guard rails”), asfaltado y aplicación de pintura termoplástica para mejorar la visibilidad y seguridad de los conductores.

“En la ACT estamos comprometidos con la pronta recuperación y rehabilitación de estas vías esenciales para la conectividad y seguridad de nuestros ciudadanos. Este proyecto en la PR-523 beneficiará directamente a las comunidades de Adjuntas, Jayuya y Utuado, asegurando accesos más seguros y confiables”, expresó el director ejecutivo de la ACT y secretario del DTOP, doctor Edwin González Montalvo.

La reapertura de la vía beneficiará a múltiples comunidades, incluyendo los barrios Juan González, Pellejas, Vegas Arriba y Vegas Abajo, así como a iglesias, colmados y agrocentros de la zona, asegurando un impacto positivo en la vida cotidiana de los residentes y comerciantes.Además de este esfuerzo, la ACT continúa trabajando en otras iniciativas clave para mejorar la infraestructura vial en Puerto Rico en coordinación con el DTOP.

Junto a la gobernadora y el secretario del DTOP estuvieron el alcalde de Adjuntas José Hiram Soto Rivera, los legisladores municipales Noralyz Lamboy López y Oscar L. Orengo Torres; los senadores del distrito de Ponce Jamie Barlucea Rodríguez y Marially González Huertas; los representantes Ensol A. Rodríguez Torres (Distrito 23 Adjuntas, Ponce, Peñuelas, Guayanilla y Yauco) y Joe “Joito” Colón Rodríguez (Distrito 22 Adjuntas, Ciales, Lares, Utuado y Jayuya); los ingenieros Efraín Reyes y Ramón Vargas de ReVa Construction; y miembros de la comunidad.

Para más información y actualizaciones sobre este y otros proyectos, los ciudadanos pueden seguir las redes sociales de la ACT en Facebook (@ACT) y X (@ACT).