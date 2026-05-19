El Programa de Asistencia Nutricional de Verano, conocido como Summer EBT, regresará este año, confirmó la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.

De inmediato, la funcionaria no quiso revelar a Primera Hora cuánto dinero destinarán para esta asistencia económica, cuánto desembolsarán a cada familia que tenga niños en el sistema de comedores escolares ni los requisitos para obtener los fondos. Reiteró en varias ocasiones que, “próximamente vamos a estar emitiendo los anuncios respecto a eso”.

“Es un beneficio federal que, gracias a la actual gobernadora (Jenniffer González Colón), cuando fue comisionada residente, ella logró que Puerto Rico estuviese insertado en ese beneficio. Puerto Rico no participaba de eso hasta que ella hizo esos movimientos. Es un fondo importante que beneficia a todos los menores que se sirven de comedores escolares y lo aclaro, porque hay colegios privados que se sirven de comedores escolares. Así que las familias que se sirven de este beneficio de comedor escolar, aunque son una escuela privada, pues son partícipes del Summer EBT y de la misma manera que es una ayuda y un alivio para asegurar alimentación durante estos meses de verano, ya que no acuden a la escuela”.

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La funcionaria dejó claro que la familia que recibirá la aportación no sólo será aquella a la que ya se le otorga el Programa de Asistencia Nutricional (PAN). Reiteró que serán aquellos menores entre 5 a 18 años que reciben el servicio de comedores escolares que provee la Autoridad Escolar de Alimentos del Departamento de Educación, ya sea en una escuela pública o privada.

Sin embargo, el dinero que repartirá Familia se depositará en la misma tarjeta que proveen para los recipientes del PAN.

De inmediato, la secretaria no explicó cómo una familia puede solicitar los fondos. Indicó que eso se dirá próximamente, cuando hagan el anuncio oficial.

No obstante, la página cibernética del programa Summer EBT expone que, “si usted es beneficiario del PAN o TANF (Programa de Ayuda Temporal para Familia Necesitadas), sus hijos automáticamente cualifican para este beneficio y los recibirá directamente a su tarjeta de débito del Departamento de la Familia; si el estudiante asiste a una escuela participante del Programa de Desayuno, Almuerzo y Merienda Escolar, este podría ser elegible”.

El año pasado, a cada menor se le otorgó $177, según reportó este medio.

Las personas que no recibían el PAN o el TANF tenían que solicitar el beneficio a través del portal de la Administración de Desarrollo Socioeconomico de la Familia (ADSEF).