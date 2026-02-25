Como parte de una iniciativa solidaria que se ha convertido en tradición, el alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, junto a la primera dama, Bethzaida Rodríguez Torres, anunciaron el regreso de “Cataño te viste pa’ tu Prom”, un esfuerzo comunitario dirigido a apoyar a estudiantes graduandos para que puedan celebrar su Senior Prom con alegría y dignidad.

La iniciativa busca asegurar que ningún joven del municipio tenga que renunciar a vivir una de las experiencias más memorables de su etapa escolar por razones económicas.

La campaña invita a la ciudadanía, comercios y organizaciones a donar vestidos, trajes, zapatos y accesorios formales, tanto para jóvenes como para señoritas, con el propósito de procurar que ningún estudiante tenga que dejar de participar de una de las noches más importantes de su vida escolar por razones económicas.

“Cada año vemos cómo nuestra comunidad responde con generosidad. Esta iniciativa nace del deseo de acompañar a nuestros jóvenes en un momento especial y recordarles que cuentan con el respaldo de su pueblo”, expresó la Primera Dama.

Las donaciones podrán entregarse en la Oficina de la Primera Dama, ubicada en el tercer piso de la Casa Alcaldía, de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., hasta el martes 3 de marzo. Los artículos deben estar en buenas condiciones y ser apropiados para actividades formales.

El alcalde Alicea Vasallo destacó que la continuidad de esta iniciativa refleja el compromiso de la administración municipal con el bienestar y desarrollo integral de la juventud.

“Más allá de un vestido o un traje, estamos ayudando a crear recuerdos que acompañarán a nuestros jóvenes toda la vida. Es un esfuerzo que une a toda la comunidad”, expresó el primer ejecutivo municipal.

La Primera Dama exhortó a la ciudadanía a convertirse en parte de esta iniciativa solidaria, recordando que cada donación representa una oportunidad para apoyar los sueños y aspiraciones de la juventud catañesa y un gesto de respaldo para estudiantes que culminan una etapa importante de su vida.

Para información adicional, las personas interesadas pueden comunicarse al 787-788-0404 extensiones 3021 o 3023.