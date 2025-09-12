Con la mira en promover actividades comerciales, cívicas y culturales, la Plaza Pública Juan Evangelista Rivera, en Morovis, será remozada con fondos federales provenientes de programas de recuperación tras el devastador impacto del huracán María.

La obra, que tendrá un costo de $5,274,084, la anunció este viernes la gobernadora Jenniffer González Colón, junto a la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez.

Explicó que $5,214,999.33 provienen de los fondos de recuperación CDBG-DR (Community Development Block Grant), bajo el Programa de Revitalización de la Ciudad, mientras que $59,084.67 corresponden a fondos de la Agencia federal para Manejo de Emergencias (FEMA).

“El proyecto consiste en mejoras a la Plaza Pública para promover actividades comerciales, cívicas y culturales. Incluye mejoras geométricas, pintura, reparaciones de piso, añadir fuente e iluminación, paisajismo, nueva concha acústica y techo de membrana tensada. Con este tipo de proyectos, buscamos promover el desarrollo económico de nuestros municipios, potenciando el flujo de visitantes, lo que redundará en beneficios para los comerciantes ubicados en el casco urbano”, detalló.

Las labores de mejoras, que se espera duren 12 meses, crearán 118 empleos, 54 de ellos de forma directa.

“En el Departamento de la Vivienda nos mantenemos enfocados en colaborar con los municipios para desarrollar proyectos que tengan impactos significativos en nuestras comunidades. Reconocemos la importancia de tener espacios de esparcimiento, donde los ciudadanos puedan confraternizar y tener acceso a actividades cívicas, que promuevan el desarrollo cultural y la integración de sectores”, añadió la secretaria de la Vivienda.

Por su parte, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González, indicó que “la Plaza Pública ha sido, desde siempre, el corazón y punto de encuentro de nuestra gente. Con este proyecto arquitectónico le devolvemos vida y proyección al casco urbano, creando un espacio moderno, inclusivo y funcional, que a la vez honra nuestra historia y tradiciones. Esta obra será motor de actividades sociales, culturales y económicas que fortalecerán la identidad de nuestro pueblo. Agradezco a la Gobernadora por estar hoy aquí en Morovis respaldando esta importante obra”.

El Programa de Revitalización de la Ciudad, administrado por Vivienda, asigna fondos a los gobiernos municipales para llevar a cabo actividades de recuperación cruciales, destinadas a revitalizar los centros urbanos y los principales corredores comunitarios