La Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó hoy que el cuerpo aceptó la renuncia presentada por el director regional de San Juan, Luis Arcenio González Traverso.

La renuncia -presentada por asuntos familiares- fue sometida el pasado viernes al presidente de la AAA, Ing. Luis Reinaldo González Delgado, quien —según el proceso reglamentario y por tratarse de un nombramiento de la Junta de Gobierno— refirió la comunicación a dicho cuerpo, que procedió con su aceptación conforme a los procesos internos de la corporación pública.

“Reconocemos y agradecemos al señor González Traverso los servicios prestados a la Autoridad, y quien ahora se reintegra a su puesto regular. Le deseamos el mayor de los éxitos con la certeza de que podrá atender sus próximos retos personales y profesionales”, expresó la Junta de Gobierno mediante declaraciones escritas.

La Junta de Gobierno, junto a la administración ejecutiva, anunció como director regional interino al Ing. Luis Josué Ortiz Salgado, vicepresidente ejecutivo de Operaciones. Este dará seguimiento a los proyectos en curso y asegurará la atención a las necesidades de los abonados.