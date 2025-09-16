Renuncia el Director Ejecutivo Regional de San Juan de la AAA
La Junta de Gobierno de la agencia anunció como director regional interino al ingeniero Luis Josué Ortiz Salgado.
La Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó hoy que el cuerpo aceptó la renuncia presentada por el director regional de San Juan, Luis Arcenio González Traverso.
La renuncia -presentada por asuntos familiares- fue sometida el pasado viernes al presidente de la AAA, Ing. Luis Reinaldo González Delgado, quien —según el proceso reglamentario y por tratarse de un nombramiento de la Junta de Gobierno— refirió la comunicación a dicho cuerpo, que procedió con su aceptación conforme a los procesos internos de la corporación pública.
“Reconocemos y agradecemos al señor González Traverso los servicios prestados a la Autoridad, y quien ahora se reintegra a su puesto regular. Le deseamos el mayor de los éxitos con la certeza de que podrá atender sus próximos retos personales y profesionales”, expresó la Junta de Gobierno mediante declaraciones escritas.
La Junta de Gobierno, junto a la administración ejecutiva, anunció como director regional interino al Ing. Luis Josué Ortiz Salgado, vicepresidente ejecutivo de Operaciones. Este dará seguimiento a los proyectos en curso y asegurará la atención a las necesidades de los abonados.