Los representantes Swanny Enit Vargas, Ángel “Tito” Fourquet, Lillybeth Rosas, Sol Higgins y Ramón Torres presentaron dos medidas para fortalecer la lucha contra la pobreza infantil y la desigualdad social.

Se trata de los Proyectos de la Cámara 1033 y 1034, los que impulsaron “como parte de su compromiso con la justicia social y el bienestar de las familias puertorriqueñas”.

La primera medida propone enmendar el Código de Rentas Internas, así como la Ley del Fondo Especial para la Igualdad Social, con el fin de incluir como deducción contributiva las donaciones o aportaciones realizadas a dicho Fondo Especial.

“Esta iniciativa busca incentivar la participación del sector privado y de los contribuyentes en el financiamiento de programas dirigidos a combatir la pobreza infantil y la desigualdad social, fortaleciendo así los recursos disponibles para atender estas problemáticas de forma efectiva”, según se indicó.

“La política pública debe crear mecanismos que promuevan la solidaridad social y faciliten la inversión directa en programas que impactan positivamente a nuestras comunidades más vulnerables”, expresó la representante Swanny Vargas.

Mientras, la segunda medida persigue enmendar la Ley para Combatir la Pobreza Infantil y la Desigualdad Social. Esta enmienda tiene como propósito ampliar la composición de la Comisión del mismo nombre para incorporar representantes del interés público y del gobierno.

“Estas enmiendas permitirán una estructura más inclusiva, interagencial y representativa, capaz de diseñar e implantar estrategias que respondan con mayor eficacia a una realidad social que afecta a miles de familias en Puerto Rico”, afirmó la representante Rosas.

“Combatir la pobreza infantil y la desigualdad social requiere acción coordinada, voluntad política y estructuras sólidas. Estas medidas buscan precisamente fortalecer ese andamiaje para cumplir con el mandato constitucional de igualdad, dignidad humana y justicia social”, citó, por su parte, el representante Fourquet.

“Ambos proyectos reafirman el compromiso nuestro con el desarrollo social, la equidad y la construcción de un Puerto Rico con mayores oportunidades para todos”, concluyó la representante Higgins.

Según un reporte del Índice de Bienestar de la Niñez y Juventud en Puerto Rico & Índice de Bienestar Municipal 2023, realizado por el Instituto del Desarrollo de la Juventud, el 61% de las familias boricuas con menores que reciben el beneficio del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), colocando a la Isla en la primera posición en comparación con otras jurisdicciones. Mientras que el 55% -o cerca de 300 mil menores- viven en condiciones de pobreza.