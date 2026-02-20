La Lotería Electrónica de Puerto Rico reveló este viernes la identidad de la primera persona que gana el Gran Premio del recién lanzado juego instantáneo Jurassic World.

Se trata de Janice Padilla, quien reside en Lajas, se informó en un comunicado de prensa.

La secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería, Heidi Hernández Olivo, explicó que el premio que ganó Padilla consiste en un viaje de seis días y cinco noches para dos personas a Hawái. Incluye pasajes aéreos ida y vuelta, hospedaje, traslados aeropuerto/hotel en el destino, una excursión, así como la oportunidad de participar en el Evento Jackpot Challenge de $1,000,000, así como un paquete de mercancía oficial del juego.

PUBLICIDAD

“Además de ofrecer productos de entretenimiento responsables y transparentes, la Lotería Electrónica cumple un rol fundamental al generar aportaciones que benefician programas y servicios esenciales para el bienestar del pueblo de Puerto Rico”, expresó Hernández Olivo.

Según la página de la Lotería, este juego instantáneo tiene un valor de $5.00 y brinda la oportunidad de participar en dos sorteos de segunda oportunidad registrando boletos no premiados elegibles a través de la aplicación móvil oficial de Lotería Electrónica.

Los ingresos generados por este tipo de juegos de la Lotería Electrónica se traducen en aportaciones directas a diversas causas de interés público, reafirmando el compromiso del Negociado de la Lotería con la ciudadanía, indicó Hernández Olivo.