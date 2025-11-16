Primera Hora Los puertorriqueños se desbordaron en generosidad al ayudar a llenar 14 contenedores con artículos de ayuda para los damnificados del huracán Melissa en Jamaica.

La secretaria del Departamento de Estado, Rosachely Rivera Santana, anunció que la ayuda humanitaria recogida en los cinco centros de acopio establecidos alrededor de la isla salió en la mañana de este domingo al vecino país.

Fueron 14 vagones de 40 pies cargados a capacidad los enviados como parte de la iniciativa Puerto Rico abraza a Jamaica.

La carga llegará directamente al puerto de Kingston, donde será recibida por Food for the Poor, una organización acreditada por el Gobierno de Jamaica que estará a cargo de la distribución en las comunidades más afectadas por el huracán Melissa.

“Puerto Rico respondió con una generosidad inmensa. Durante tres días vimos a miles de personas llegar a los centros de acopio con artículos esenciales para apoyar a Jamaica. Hace poco más de una hora 14 vagones salieron cargados a capacidad gracias a la solidaridad de nuestro pueblo y al trabajo conjunto de agencias, municipios, voluntarios y el sector privado. Sabemos lo que significa comenzar de nuevo después de un huracán y por eso acompañamos a Jamaica con nuestro compromiso de hermanos caribeños”, explicó la secretaria en declaraciones escritas.

Detalló que el centro de acopio de San Juan fue el de mayor volumen de aportaciones y que los suministros enviados incluyen agua, alimentos enlatados, leche y alimento para bebés, pañales, artículos de primeros auxilios, medicamentos, artículos de higiene personal y limpieza, repelente, alimentos para mascotas, ropa de cama nueva, utensilios desechables y otros artículos esenciales para atender las necesidades inmediatas en las zonas impactadas.

Añadió que también se recibió ropa y que, mediante un acuerdo con la organización Salvation Army, será manejada y distribuida como parte del esfuerzo humanitario.

Gobierno de Puerto Rico envía 14 vagones a capacidad con artículos y ayuda para damnificados del huracán Melissa en Jamaica ( Suministrada )

Rivera Santana agradeció a las miles de personas que acudieron a San Juan, Mayagüez, Ponce, Manatí y Fajardo para llevar suministros, así como a los alcaldes, jefes de agencia y empleados públicos que participaron durante el proceso.

“Quiero agradecer a cada persona que llegó a los centros de acopio con la intención de ayudar. También reconozco el trabajo de los alcaldes, jefes de agencia y empleados públicos que hicieron posible esta operación. Esta iniciativa, impulsada por la gobernadora Jenniffer González Colón, permitió organizar de manera efectiva la solidaridad de nuestro pueblo y convertirla en apoyo directo para las familias afectadas en Jamaica. Puerto Rico respondió con compromiso y empatía en un momento crítico para la isla hermana”, subrayó.

Agregó que el Departamento de Estado continuará en comunicación con las autoridades de Jamaica y con Food for the Poor para dar seguimiento a la llegada, manejo y distribución de los suministros.

“Esta iniciativa ha sido posible por el esfuerzo, coordinación y la una buena relación con la Asociación de Navieros de Puerto Rico, cuyos miembros demostraron su compromiso y se unieron, de forma voluntaria, con la donación de los contenedores y la transportación marítima hasta Jamaica. Reconocemos al presidente de la asociación, José Nazario; a Luis Ayala Colon y la empresa Puerto Nuevo Terminals, desde donde se realizó la carga de los contenedores; Bestway Transport y Garcia Trucking, quienes estuvieron a cargo del acarreo Terrestre; IPT por el pesaje y Janice Alonso, gerente general de Pérez y Cía de Puerto Rico, agentes de la línea marítima Zim Integrated Shipping Services, quienes tuvieron a cargo la coordinación operativa, logística, cumplimiento y donación de unos 14 contenedores y su transporte a Jamaica”, sostuvo , por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, el licenciado Norberto Negrón Díaz, quien agregó que todas las entidades involucradas cuentan con el aval del Gobierno de Jamaica, lo que garantiza el tránsito seguro y directo de los suministros.