La reciente desafiliación de Carmen Yulín Cruz Soto del Partido Popular Demócrático (PPD), unida a las anteriores salidas de Manuel Natal Albelo (2018) y Luis Raúl Torres Cruz (2022) dividieron hoy las opiniones entre líderes de la colectividad.

Para el senador Javier Aponte Dalmau y el exgobernador Aníbal Acevedo Villá, el anuncio que hizo ayer jueves, la ex alcaldesa de San Juan, de que abandonaba el PPD, debe llevar a un proceso de reflexión interna.

“Se fue Luis Raúl, se va ella… la pregunta que nos tenemos que hacer es cuando lleguemos al 2024, miremos para atrás y contemos los votos, ¿qué vamos a contar? Lo que pienso es que el PPD tiene que ser en este momento un partido tolerante y tiene que sentarse a dialogar, cosa que no ha querido hacer. El PPD es la única institución en este país que piensa que restando se ganan elecciones”, puntualizó Aponte Dalmau, senador del PPD por el distrito de Carolina.

“Hemos visto su comportamiento de los pasados dos procesos electores... una institución que era tan amplia, de un partido de centro, que recogía la gente desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, se ha convertido en un partido de centro derecha, conservador y que obviamente excluye a todos aquellos que no quieran pensar como alguna supuesta mayoría quiera pensar. Y ese no es el fin del Partido Popular, esa no es la razón por la que Luis Muñoz Marín instituyó este partido”, sostuvo el hijo menor del fenecido alcalde de Carolina, José Aponte de la Torre, destacado liberal en las filas populares.

Aponte Dalmau dijo que el PPD “tiene que reflexionar porque ella (Cruz Soto) ha aportado”. “Yo puedo entender que Carmen Yulín haya tomado decisiones que le han hecho daño al PPD, las hizo cuando era alcaldesa en contra del gobernador Alejandro García Padilla, las puede haber hecho en su segundo cuatrienio como alcaldesa, todo eso es cierto, pero a mí no me da derecho a que yo, como institución, actúe para empujarla del partido”.

“Mi esperanza es que el nuevo presidente que llegue vaya encaminado a abrir esos espacios de diálogo, eso es esencial. Si eso no ocurre, el futuro del Partido Popular está en jaque”, subrayó el legislador.

Para el ex gobernador Acevedo Vila, el PPD debió haber hecho “una instrospección” desde las elecciones generales de 2016 cuando no logró revalidar y perdió la Fortaleza, la Legislatura y varias alcaldías.

“Creo que el Partido tiene que hacerse la pregunta de si la ida de Carmen Yulín es un problema o si es el síntoma de otro problema. He visto en estas 24 horas en las redes sociales a populares celebrando que ella se fue y eso tristemente me recuerda cuando se fue Manuel Natal en el cuatrienio pasado. Manuel Natal había sido el líder popular que más votos había sacado en las elecciones de 2016, Cuando se fue del partido, algunos lo celebraron y le ganó a la candidata a alcaldesa de San Juan del PPD (Rossana López León) y llegamos terceros. He visto a populares celebrar que Luis Raúl se fue del partido y fue el único legislador (del PPD) que sobrevivió en San Juan”, analizó el exgobernador.

“La pregunta que el PPD se tiene que hacer es si esta salida de Carmen Yulín es un problema per sé o un síntoma. Cuántos votos se lleva, eso hay que analizarlo, pero para mí lo importante es si la salida de ella es el síntoma de un problema que se viene agudizando desde 2016, de un partido que está perdiendo votos y apoyo de forma acelerada y que no hay una sensación de que eso se haya revertido”, expresó Acevedo Vilá.

Dijo que la pregunta que se tiene que hacer el liderato del PPD es si el día después que se fueron Manuel Natal, Luis Raúl y ahora Carmen Yulín, mejoraron las posibilidades del partido de ganar.

En su podcast Acevedo Vila opinó que Cruz Soto “no tiene posibilidades”, de prosperar con una candidatura independiente a la comisaría residente en Washington. En cuanto a una candidatura a la Legislatura, el exgobernador dijo que si se lanza independiente tiene que competir con José Vargas Vidot y si opta por correr con la comentada alianza de fuerzas entre el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), tendría que hacerlo bajo la insignia de uno de los dos partidos, pues el Código Electoral prohíbe las candidaturas coaligadas.

La acusan de usar la insignia de la Pava

En cambio, otro exgobernador, Alejandro García Padilla, aludió a viejas rencillas y acusó a Cruz Soto de torpedear su obra de gobierno cuando él ocupaba La Fortaleza y ella, la alcaldía de San Juan, en el cuatrienio de 2012 a 2016.

“Estemos claros cuando Carmen Yuín se opuso a eliminar la contribución sobre ingresos de los trabajadores y trabajadoras y cuando impugnaba los permisos que su municipio daba para entorpecer la obra del gobierno ya ella había abandonado el Partido Popular”, dijo García Padilla. “¿A quien le queda duda de que Carmen Yulín es independentista?, cuestionó.

García Padilla acusó también a Cruz Soto, a Torres Cruz y a Natal Albelo de utilizar la insignia de la Pava para ganar elecciones. “Manuel Natal, Carmen Yulín y Luis Raúl dieron señales mucho antes de haber anunciado su salida del partido, dieron señales de que estaban usando la insignia del partido para ser famosos y ganar porque ninguno de los tres hubiese ganado nada, ninguna elección si no fuera por la insignia del Partido Popular”, indicó.

El alcalde de Villalba y candidato a presidir el PPD, Luis Javier Hernández Ortiz dijo que respetaba la decisión de Cruz Soto y sostuvo que la agrupación política debe enfocarse en la votación especial del 7 de mayo próximo en la que se debe escoger al nuevo presidente.

“Los que decidan estar fuera, ya Luis Raúl había decidido estar por su cuenta, es una decisión muy personal que yo se la respeto. De alguna manera nosotros vamos trabajar para todos los puertorriqueños por igual, los que estén dentro (del PPD) y los que no”, indicó Hernández Ortiz.

“Nostros somos un partido democrático, hay personas que pueden tener diferentes pensamientos ideológicos, los respetamos, no los compartimos”, sostuvo al refutar varias de las críticas que hizo Cruz Soto al Estado Libre Asociado (ELA).

“Yo discrepo seriamente de ese planteamiento. El ELA no está muerto, no hay un sola sentencia del tribunal que diga lo propio. Todo lo contrario, los casos que han ocurrido en el tribunal federal han dicho que el ELA es un instrumento único, especial”, reclamó el Alcalde.

Por su parte, el representante novoprogresista, José “Pichy” Torres Zamora dijo que el PPD “ya ha perdido dos líderes”.

“Luis Raúl se fue hace un año del PPD y del caucus popular aquí en la Cámara, ahora Carmen Yulín, hace lo propio. Me da la impresión de que ella va a correr, pero está buscando con quién correr. Victoria Ciudadana podría ser para ella una alternativa y si otros líderes del PPD comenzaran a hacer lo propio, entonces ya el partido como institución tiene problemas”, expresó el legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Torres Zamora añadió que “por lo que he escuchado y por los comentarios que a veces hacen otros líderes, hay alcaldes que están pensando hacer algún tipo de movida o están por lo menos molestos con la cúpula del PPD”.