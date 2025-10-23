El Departamento de Salud emitió una orden administrativa en la que separa el uso del medicamento Bicillin L-A solo para mujeres embarazadas que están diagnosticadas con sífilis.

El secretario de Salud, Víctor Ramos, informó en una conferencia de prensa que la restricción se debe a la escasez del medicamento.

Las estadísticas de Salud apuntan a que, “en los pasados cinco años, ha ocurrido un aumento porcentual absoluto de 257% en los casos reportados de sífilis en mujeres embarazadas”.

La situación es tal que, en el 2024 se registraron 75 casos y en la actualidad van 85 casos reportados, cuando se estimaba un promedio de 78 casos.

En los infantes nacidos con sífilis congénita, en el 2024 se reportaron 28 casos y en lo que va del 2025 hay 22 casos.

Sobre el Bicillin L-A, Ramos señaló que se conocía de la escasez del medicamento desde enero, pero ahora existe una “urgencia” de protegerlo para uso de embarazadas.

“Queremos atajarlo (el problema) antes de que tengamos una crisis mayor”, explicó el funcionario.

Dejó claro que la congelación del medicamento no debe alarmar a la población. “No es que hay miles de casos”, comentó el titular.

Añadió que consideran a las embarazadas como un sector importante, ya que el sífilis puede causar la muerte de infantes “y no queremos que eso ocurra”.

“El Bicillin L-A, una forma de penicilina, es crucial en el tratamiento de la sífilis, particularmente en los casos de sífilis congénita, que ocurre cuando una madre infectada transmite la enfermedad al feto durante el embarazo o el parto. Esta condición puede ocasionar la muerte fetal o complicaciones graves a largo plazo si no se trata adecuadamente. Dado que el Bicillin L-A no tiene sustituto terapéutico equivalente en mujeres embarazadas, es indispensable priorizar su disponibilidad para proteger la salud materno infantil”, indicó Ramos Otero.

Por su parte, la pediatra Iris Cardona indicó que el medicamento es el único que se utiliza para tratar embarazadas y es efectivo en evitar que el sífilis se transmita al infante.

En cambio, afirmó que “hay otras opciones de tratamiento para personas no embarazada que se identifique con la infección”.