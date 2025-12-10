El Departamento de Salud comenzó una investigación sobre la disponibilidad de camas para atender pacientes en los hospitales, luego de que se alegara en las redes sociales que no había cupo en, al menos, cuatro centros hospitalarios.

El secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, informó en declaraciones escritas que designó a la secretaria auxiliar de la Secretaría para la Regulación de la Salud Pública, la licenciada Wanda Rodríguez, para que verifique directamente la situación reportada en algunos centros.

Pero, de manera preliminar señaló que el sistema de salud no enfrenta una emergencia.

“Les puedo adelantar preliminarmente que el hospital Ryder, (de Humacao), desmintió la información y el hospital Auxilio Mutuo, (en Hato Rey), nos informó que el censo está alto, pero que hasta la medianoche no tenía que activar algún desvío de pacientes. De igual forma, informó los hospitales Pavía y Medical Center, quien nos aseguran que tiene camas para admitir pacientes”, indicó Ramos Otero.

En su exponsición, emitida mediante declaraciones escritas, el pediatra explicó cómo funciona un hospital cuando está lleno.

“En Puerto Rico contamos con 66 hospitales de nuestro ecosistema con una capacidad combinada de aproximadamente de más 9,288 camas disponibles para la atención de pacientes. Esto representa un sistema con redundancia y capacidad de respuesta ante aumentos de demanda. Más tenemos 135 salas de emergencias en los CDT y centros de salud primaria 330″, precisó.

Añadió que “es importante que la ciudadanía comprenda que los ‘desvíos’ hospitalarios son un proceso normal y regulado dentro de la operación de las salas de emergencia. Un hospital puede entrar en desvío cuando su volumen de pacientes en emergencia o en camas de hospitalización alcanza un nivel que exige redirigir casos a otras instituciones. Esto no significa que el hospital esté cerrado ni que se niegue atención. Por el contrario, las salas emergencias se atienden, y el personal clínico realiza las coordinaciones necesarias con otras instituciones que tengan espacio disponible”.

El galeno comentó que estos procedimientos para desviar pacientes están regulados por un manual. Estipuló que lo que se busca es “garantizar que los pacientes reciban atención oportuna y segura, evitando saturación en áreas críticas”.

El secretario de Salud detalló que circunstancias como las denunciadas podrían verse en esta época, ya que es temporada alta de pacientes para los hospitales.

“El Departamento de Salud se mantiene monitoreando la capacidad hospitalaria todos los días y continúa trabajando estrechamente con cada institución para asegurar estabilidad, continuidad de servicios y transparencia en la información que recibe la ciudadanía”, aseguró.