El Departamento de Salud todavía no ha completado la negociación para comprar el edificio Mercantil Plaza, localizado en la Milla de Oro, en Hato Rey, por lo que el Departamento de la Familia comenzó a renegociar la renta para permanecer en la propiedad con los dueños actuales.

Según expuso el secretario de Salud, Carlos Mellado, a Primera Hora, la adquisición del céntrico edificio está a cargo de un comité que nombró para no estar involucrado en las negociaciones.

“Ellos, pues, obviamente van a decidir cuál es la mejor opción y la negociación que puedan tener con la gente del Mercantil, verdad, eso, pues, la tienen ellos y no quisiera hablar, porque como está en ese proceso como tal, pues, no me gustaría” expuso el titular.

Mellado sí dejó claro que la agencia no puede comprar un edificio a sobretasación, como se alegó que se intentaba tranzar.

Explicó que por el uso de fondos federales y otras disposiciones, la agencia solo puede pagar el precio de tasación por una propiedad.

“Eso es la norma en el gobierno. Nosotros no vamos a comprar por encima (del precio de tasación)”, sostuvo.

Fue a finales de marzo pasado que trascendió que Salud compraría el Mercantil Plaza para ubicar su sede, ya que el edificio que ocupan en el Centro Médico de Río Piedras está en malas condiciones.

La Junta de Supervisión Fiscal aprobó el pasado 23 de marzo una partida de $23,491,401 para la adquisición del edificio.

Unos 132,000 pies cuadrados del Mercantil Plaza está ocupado en la actualidad por la sede del Departamento de la Familia. Allí también se encuentra el Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI).

Ambas entidades no tendrían que mudarse, ya que Mellado ha adelantado que negociarían una renta justa para ambos inquilinos.

De hecho, el funcionario ha aludido que estas entidades gubernamentales podrían ver reflejado una baja en su renta.

Abordada por Primera Hora sobre el particular, la secretaria de la Familia, Ceiní Rodríguez, expuso que desconoce todavía de cuánto sería la renta que podrían pagarí a Salud. Sólo explicó que en la actualidad se encuentran sumidos en una negociación con el actual propietario para lograr parmanecer en el edificio.

Detalló que la agencia tiene una renta de $19 por pies cuadrado mensualmente. Alegó que la suma está por debajo del mercado, que indicó está por $25 a $28 el pies cuadrado.

“Así que, ciertamente, las negociaciones que se está haciendo ahora es con Union Holdings, que son los propietarios del edificio. Pero, nada, mantenemos diálogo constante con Salud”, afirmó Rodríguez.

Expuso que en diálogo en el posible nuevo propietario del edificio, el Departamento de Salud, “lo que esperaría, verdad, es mínimo que nos mantengan en ese mismo ‘rate’, pero tenemos que ver cómo va el proceso de negociación (para la adquisición del edificio)”.

Mellado, de inmediato, no supo estipular cuándo se podría conocer si serán o no los nuevos dueños del Mercantil Plaza. Pero, expuso que augura que la transacción se dé este mismo año.

Por otro lado, la secretaria de la Familia dijo que, aunque negocia permanecer en el Mercantil Plaza, los planes futuros de la agencia es regresar a su edificio principal, ubicado en la avenida Barbosa. Comentó que en la actualidad intentan identificar los fondos para parearlos con una partida consignada por la Agencia federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) para lograr rehabilitar el edificio, afectado por huracanes.