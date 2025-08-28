El Departamento de Salud ordenó a las 2:00 p.m. de este jueves el cierre del Hospital El Maestro, anunció el secretario de la agencia, el Dr. Víctor Ramos Otero.

Además, le dio 24 horas para que traslade a todos los pacientes que estén internados allí, que son en total unas ocho personas hospitalizadas, así como seis personas en la sala de emergencia.

La orden se emitió luego de sostener una reunión con la Junta del Hospital El Maestro.

La orden, copia de la cual recibió Primera Hora, dice que la principal directriz es “el cierre del Hospital El Maestro en un término de 24 horas, con la paralización total de sus operaciones y la prohibición de admitir nuevos pacientes. Asimismo, se dispone la suspensión de la licencia de operación hospitalaria (Licencia Núm. 42 expedida el 8 de noviembre de 2024) у del Certificado de Necesidad y Conveniencia (CNC Núm. 22-158), los cuales permanecerán sin efecto hasta que la institución demuestre cumplimiento pleno con la Ley 101-1965 y su Reglamento, la Ley 2-1975 y su Reglamento, y demás normas aplicables, sujeto a la verificación y certificación del Departamento de Salud. La presente orden se mantendrá en vigor hasta el cumplimiento integral de la normativa, independientemente de que institución presente o no trámite correspondiente ante sección de CNC”.

27 Fotos Entre otras deudas, la institución acumula una de $11.8 millones por pago de energía y $870 mil de agua.

El secretario de Salud comentó que uno de los problemas principales que encontraron los inspectores de la agencia en el hospital fue que en la reducción de operaciones que decretaron por problemas económico dejaron la mayoría del hospital sin aire acondicionado.

“Ahí empieza a entrar los problemas que describen los inspectores”, precisó Ramos Otero, al señalar que se esos problemas son de humedad.

“A mí me preocupa.... No se cumple los requisitos mínimos de salud y seguridad”, destacó el pediatra sobre las condiciones en que se atendían a los pacientes.

Explicó que hace varios días murió una persona, la que “más crítica”, se encontraba. Dijo que se evaluará el tipo de servicio que se le ofreció al paciente.

Asimismo, Ramos Otero dijo que se ordenó el cierre del hospital por “múltiples incumplimiento”, que incluye no solicitar un cambio en el Certificado de Necesidad y Conveniencia (CNC) para reducir las camas disponibles a 18.

Se explicó, en conferencia de prensa, que los pacientes serán admitidos en el Centro Médico de Río Piedras y que los empleados pueden solicitar un nuevo trabajo en la agencia, ya que hay plazas disponibles.