El alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, anunció la aprobación de $15 millones en fondos federales bajo la iniciativa HOME-ARP, destinados a la implementación del Programa de Adquisición de Propiedades. Con estos fondos, el Municipio capitalino busca aumentar la oferta de vivienda asequible y atender a familias e individuos en situación de vulnerabilidad.

“Esta asignación reafirma nuestro compromiso con las familias que más necesitan apoyo para alcanzar una vivienda digna y segura”, expresó Romero Lugo.

“Nos llena de orgullo que San Juan haya sobresalido en un proceso competitivo y transparente, demostrando la capacidad de nuestra administración para maximizar los recursos y dirigirlos a donde más se necesitan”, añadió.

La notificación oficial, emitida el 1 de octubre de 2025, confirmó que San Juan fue uno de solo siete proyectos seleccionados entre 22 propuestas presentadas a nivel isla.

La iniciativa permitirá adquirir y rehabilitar propiedades abandonadas para destinarlas al alquiler a largo plazo, fortaleciendo la infraestructura residencial en zonas estratégicas de la capital.

El alcalde también destacó que este logro es producto de un trabajo planificado entre las agencias municipales.

“Hemos demostrado que cuando se administra con rigor, transparencia y sentido social, estos recursos se convierten en herramientas reales de transformación”, subrayó Romero Lugo.