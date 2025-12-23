La proyección de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) era que las trillas gratis en el Tren Urbano (TU) y en la red de autobuses, que incluye la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), Metrobús, Tu Conexión y Metro Urbano, llegarán a su fin con el Año Nuevo, tras casi dos años en que los usuarios no tuvieron que pagar ni un centavo.

No obstante, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y en cuya sombrilla se encuentra la ATI, Edwin González Montalvo, informó a Primera Hora que para el 1 de enero el transporte público continuaría gratuito.

“El compañero de ATI, Josué Menéndez, está trabajando el proyecto de la calibración, las pruebas de todo de los sistemas para el cobro de las estaciones. La meta era que estuviera ya listo el primero de enero. Han estado haciendo los ajustes y esa fecha no va a ser”, informó el funcionario.

Añadió que “el 1 de enero no va a ser (que se comenzará a cobrar). Los ciudadanos pueden continuar tranquilos. El sistema va a continuar gratis. Hasta que no se culminen las pruebas y se haga la calibración del sistema, no se va a cobrar”.

González Montalvo no supo indicar, de inmediato, la nueva fecha propuesta para iniciar nuevamente el cobro del TU y las guaguas públicas.

El director de la ATI explicó en declaraciones escritas enviadas a este medio que “el proceso de pruebas y certificaciones del nuevo y sofisticado sistema de adquisición de boletos continuará durante el primer ciclo del 2026″.

Tampoco dio una fecha cierta de cuándo se comenzaría a cobrar por el uso del transporte. Dijo que, “una vez concluya el periodo de pruebas para garantizarle al usuario un servicio ágil, confiable y accesible, se anunciará la fecha de comienzo de operación del sistema”.

Fue el 1 de marzo de 2024 que se iniciaron las trillas gratis. La medida se tomó mientras se colocaba un nuevo sistema de cobro, que permitiese a los usuarios usar tanto dinero en efectivo, como tarjetas de crédito y débito y hasta el celular. Además, se buscaba incentivar el uso de estos transportes.

Aunque la propuesta se hizo para durar sólo seis meses, los problemas con ese nuevo sistema de cobro han llevado a retrasar en varias ocasiones la fecha para que los usuarios comiencen a pagar.

González Montalvo explicó que el nuevo sistema de cobro es “sumamente complejo” y que requieren que funcione correctamente antes de comenzar a facturarle a los usuarios.

Según había expresado Menéndez previamente, se proyecta que las tarifas se mantengan igual que cuando se dejó de cobrar por el servicio. El TU estará a $1.50, las guaguas como AMA y Metrobús a 75 centavos, así como las guaguas intermodales, que van desde Toa Baja a Bayamón y de Caguas a Cupey, estarán a $2. También se mantendrá la práctica de cobrar un solo servicio cuando hay transferencia.

Además, se establecerá una tarifa fija para personas que utilizan en múltiples ocasiones, durante un mismo día, estos sistemas de transporte.