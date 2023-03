El alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez Pérez, admitió que si se fueran a llevar a cabo las primarias para la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), él no votaría ni por el gobernador Pedro Pierluisi ni la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

En una entrevista reciente en el programa “En vivo desde Ponce”, de la emisora Católica Radio, el ejecutivo municipal pepiniano sostuvo que no le daría el apoyo al presidente de la Palma por las diferentes determinaciones que ha sostenido, particularmente durante la emergencia provocada por la pandemia del COVID-19, y tampoco respalda el “silencio” de la vicepresidenta del colectivo.

Además, este aborreció las órdenes ejecutivas que emitió Pierluisi donde reiteró el requisito de la vacunación contra el coronavirus y sus refuerzos para contener las hospitalizaciones y decesos relacionados a esta afección, dado que representaron una presunta violación de derechos.

“Ninguno de los dos me representan a las aspiraciones que tengo para este país, y aún más cuando, en este cuatrienio, hemos visto el atropello que se ha seguido con el pueblo de Puerto Rico referente a quitarles derechos y obligarlos a hacer con su cuerpos cosas que no querían hacer, obligar a sus niños cosas que tampoco querían hacer. Se atentó contra el derecho y las libertades fundamentales del ser humano, se atropelló a muchos seres humanos”, manifestó el alcalde, al tiempo que alegó muchos ciudadanos perdieron empleos, la oportunidad de estudiar y se fomentó el discrimen por parte de la comunidad médica contra aquellos que no decidieron inocularse.

Cabe destacar que las órdenes ejecutivas del gobernador permitían a los ciudadanos que no optaran por vacunarse a trabajar de manera presencial, estudiar y asistir a las oficinas médicas siempre y cuando tuvieran una prueba negativa de COVID-19 con antelación y usarán cubrebocas.

Asimismo, Jiménez Pérez repudió que el mandatario nunca desautorizó al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, de respaldar el Proyecto de la Cámara 1403, que hubiera codificado el derecho al aborto en ley, dado que la medida, supuestamente, “permitía que cualquier persona, mujer, pudiera quitarle la vida a sus niños hasta un segundo antes de nacer”. Incluso, este catalogó el aborto como “uno de los crímenes más violentos que pueda generarse en la raza humana”.

“Yo soy primero puertorriqueño, y soy primero creyente en Dios, y creo en los principios fundamentales. El derecho a la vida es fundamental, el derecho a la libertad que tenemos nosotros dentro del sistema democrático y el respeto a ese derecho, para mí, es fundamental, y la protección a nuestros niños, para mí, es fundamental. Y si esas columnas, el que adviene a ser candidato, veo que en vez de fortalecerla, lo que hace es debilitarla, y viene con ataques masivos a esas estructuras, definitivamente, no puedo ir contra esos principios que yo creo de vida. Mejor muero de pie que vivir de rodillas”, manifestó.

No obstante, la legislación de la autoría de los representantes Denis Márquez (Partido Independentista Puertorriqueño) y Mariana Nogales Molinelli (Movimiento Victoria Ciudadana) buscaba establecer la “Ley para la Protección de los Derechos Reproductivos de las Mujeres y de las Personas Gestantes”, que buscaría codificar en ley el derecho al aborto, garantizar el mismo como un servicio de salud esencial.

Dicha pieza legislativa se colgó junto con otras cuatro medidas antiaborto en la Comisión de lo Jurídico de la Cámara Baja en noviembre del año pasado.

Además, expresó que ve posible que, si cualquiera de los dos se convirtiera en el siguiente candidato a la gobernación por la Palma, lo retiren de la contienda para revalidar como alcalde. Sin embargo, resaltó que “es lo menos que me importa”.

A pesar de ello, Jiménez Pérez aseguró no sentir molestia o decepción con ambos líderes penepés, sino que tiene “pensamientos contrarios a los que tiene el gobernador y los que respaldan a la comisionada con su silencio”.

Además, al preguntársele si se retiraría del partido para lanzar una candidatura independiente, este manifestó que continuaría corriendo bajo la Palma porque “los partidos no son la gente, los partidos son la entidad en su totalidad”.

“Este partido, cuando se crea, se crea por el principio básico de luchar por la igualdad con nuestros conciudadanos norteamericanos, ese fue el principio básico del partido”, indicó.

Jiménez Pérez ha sido insistente en su repudio por las políticas anti-COVID impuestas por Pierluisi, luego que rechazara solicitar la evidencia de vacunación en su municipio en noviembre de 2021.