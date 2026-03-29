La Academia Youth ChalleNGe de Puerto Rico, de la Guardia Nacional, celebró este viernes la graduación de 208 jóvenes.

Se trató de 142 varones y 66 féminas los que completaron con éxito sus estudios y obtuvieron su diploma de escuela superior en una ceremonia se lleva a cabo en el Coliseo Dolores “Toyita” Martínez en Juana Díaz. Ahora, a estos se les llama cadetes.

“Cada clase que se gradúa de la Youth ChalleNGe Academy representa una victoria para nuestra comunidad y un motivo de inmenso orgullo para la Guardia Nacional”, expresó el Ayudante General de Puerto Rico, el General de Brigada Carlos J. Rivera Román, en comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

Añadió que “estos 208 jóvenes han demostrado una valentía y una determinación extraordinarias al decidir cambiar su futuro. No solo han adquirido disciplina y educación, sino que han forjado un carácter que los guiará por el resto de sus vidas. Su éxito es un recordatorio de nuestro compromiso inquebrantable con el bienestar y el futuro de Puerto Rico”.

Esta fue la graduación de la Clase 26-01 de la Puerto Rico Youth ChalleNGe Academy. En este proyecto, los jóvenes completan un riguroso programa de transformación personal, académica y de liderazgo en 22 semanas.

Se informó que la Puerto Rico Youth ChalleNGe Academy trabaja con jóvenes que buscan redirigir su vida mediante disciplina, educación y desarrollo personal, ayudándolos a adquirir las habilidades necesarias para convertirse en ciudadanos responsables y productivos. Esta clase es un testimonio del poder de una segunda oportunidad y del compromiso de la Guardia Nacional con la juventud de Puerto Rico.

Entre los graduandos se destacan historias de superación como la del cadete Yasir Quintana Álvarez.

Antes de ingresar a la academia, Yasir dijo sentirse “perdido, con una relación familiar deteriorada y sin un rumbo claro”. Inspirado por su hermano, un ex-cadete, ingresó voluntariamente al programa. Hoy, “el gigante del quinto pelotón”, como lo llaman sus compañeros, no solo ha aprendido a manejar sus emociones, sino que ha restaurado el vínculo con su madre. Con buenas calificaciones y la meta de estudiar terapia física deportiva, la historia de Yasir es un ejemplo de resiliencia y esperanza, según se desprende del parte de prensa.

PUBLICIDAD

De igual manera, se dio a conocer la historia de la cadete Yarialys Ortiz González, que ingresó al programa “para dejar atrás malas influencias y demostrarse a sí misma su capacidad de superación”. Aunque al principio dudó de sus propias fuerzas, con el apoyo del personal de la academia logró vencer sus miedos y recuperar la confianza. Hoy, Yarialys está lista para graduarse con la aspiración de obtener un bachillerato en enfermería. Su preparación incluye cursos vocacionales como First Responder y la certificación CERT Teen, lo que refleja su nuevo compromiso con el servicio a los demás.

Matilde Almodóvar, directora de la Puerto Rico Youth ChalleNGe Academy, comentó sobre el impacto del programa en los jóvenes y sus familias.

“La transformación que vemos en cadetes como Yasir y Yarialys es la razón por la que existimos. Verlos llegar con dudas y verlos partir como jóvenes seguros, con metas claras y con relaciones familiares restauradas, es nuestra mayor recompensa. Este programa no solo transforma al cadete, sino que fortalece a toda la familia y, por ende, a nuestra comunidad. El esfuerzo de nuestro personal y la voluntad de estos jóvenes son la combinación perfecta para el éxito”, sostuvo.

La Puerto Rico Youth ChalleNGe Academy es un programa residencial de 22 semanas que ofrece a jóvenes de 16 a 18 años una oportunidad para mejorar sus vidas a través de la educación, el desarrollo de habilidades de liderazgo, la disciplina y el servicio comunitario, bajo el patrocinio de la Guardia Nacional de Puerto Rico.