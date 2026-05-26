El Departamento de Salud investiga una muerte que se cree estuvo vinculada a la afección del virus respiratorio sincitial, el cual afecta especialmente a bebés menores de cinco años, adultos mayores y personas con problemas médicos serios, reveló este martes el secretario de Salud, Víctor Ramos Otero.

El deceso ocurrió en la semana epidemiológica 15, que fue del 12 de abril al 18 de abril, según el reporte publicado por Salud. En esa semana se registraron 26 nuevos casos del virus.

El informe radicado por Salud no expone la edad de la persona fenecida ni el sexo.

PUBLICIDAD

“Durante las semanas epidemiológicas #1-15, 2026 no hubo fatalidades asociadas a VRS (virus) reportadas a la vigilancia”, se detalla.

No obstante, el informe indica que desde el 2023 no se reportaban casos de “fatalidades”, cuando hubo dos bajo investigación.

El secretario, en conferencia de prensa en La Fortaleza, tampoco dio detalles del deceso.

“Estamos monitoreando una muerte bajo investigación. Eso es importante, porque en este virus sincitial respiratorio antes se daba un anticuerpo monoclonar a los bebés prematuros. Ahora ya no está ese anticuerpo monoclonar. Damos la vacuna a las mujeres entre 32 y 36 semanas de embarazos o a todos los bebés, después que nacen, un anticuerpo monoclonar para ello. Estamos haciendo gestiones para que todos los planes médicos cubran la vacuna para las mamás embarazada, que es el momento de cogerlo, o el anticuerpo monoclonar para los nenes”, expuso el pediatra de profesión.

Alertó que ninguna de las enfermedades bajo vigilancia, incluyendo el virus respiratorio sincitial, la influenza y el COVID-19, están sobre el umbral de epidemia.

Información en la página cibernética de Salud expone que el virus respiratorio sincitial se transmite de persona a persona a través del aire al toser y estornudar, al tener contacto directo, como besar la cara de un niño con el virus o al tocar un objeto o superficie con el virus y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos antes de lavarse las manos.

“Las personas con infección por el virus respiratorio sincitial generalmente presentan síntomas dentro de los cuatro a seis días después de haberse infectado. Los síntomas de la infección generalmente incluyen: congestión nasal, poco apetito, tos, fiebre, estornudos, sibilancias”, detalla Salud.