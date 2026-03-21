La presencia militar en la zona del Caribe para combatir el Cartel del Sol, cuyo liderato se le atribuyó al exvicepresidente venezolano Nicolás Maduro, así como la lucha contra las drogas liderada en la Isla promovió una “reducción de hasta un 30% en el tráfico de embarcaciones utilizadas para narcotráfico”.

El dato fue provisto por la gobernadora Jenniffer González Colón en un comunicado de prensa emitido con motivo de su participación del Foro de Seguridad en Miami, organizado por The Heritage Foundation.

Otros avances que destacó fue la incautación de más de 92,000 libras de drogas en 2025 en Puerto Rico y las Islas Vírgenes; un aumento en el precio de la cocaína en la Isla, reflejando una interrupción en el suministro, así como una disminución en la llegada de embarcaciones ilegales a las costas boricuas.

PUBLICIDAD

Debido a estos resultados, González Colón aseguró que Puerto Rico juega un rol fundamental para la seguridad nacional de Estado Unidos.

Aludió a que Puerto Rico es activo estratégico para avanzar los intereses de la nación, particularmente en el contexto del enfoque de la administración del presidente Donald J. Trump para potenciar el liderazgo de Estados Unidos en el hemisferio occidental.

“Puerto Rico representa un pilar estratégico para la seguridad nacional, la estabilidad regional y el desarrollo económico de nuestra nación. Su localización estratégica y capacidades distintivas lo posicionan como un socio clave en la protección de la nación y en el impulso de su competitividad a nivel global”, expresó la gobernadora.

Expuso que “el Caribe constituye la tercera frontera de los Estados Unidos, y Puerto Rico se encuentra en el centro de esa defensa. Cerca del 40% de la cocaína que ingresa a territorio estadounidense transita por nuestra región, lo que subraya la magnitud del reto. Por eso, como Gobierno, estamos combatiendo el narcotráfico con determinación y estrategia”.

Asimismo, la gobernadora enfatizó en que Puerto Rico ha sido un aliado clave en los esfuerzos de seguridad nacional, incluyendo operaciones recientes para combatir el narcotráfico, que han contribuido a una reducción significativa del flujo de drogas en el Caribe.