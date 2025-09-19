La tasa de desempleo en Puerto Rico registró en el mes de agosto un leve aumento en la tasa de desempleo ajustada en comparación con julio de 0.1 punto, informó este viernes el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

En total, la tasa de desempleo para agosto se ubicó en 5.6%

“La cifra de personas desempleadas se calculó en 70,000, apenas 2,000 más que en julio y 3,000 más que en agosto de 2024″, detalló la agencia en un comunicado de prensa.

Pese el aumento en las personas que no tienen trabajo, la agencia anunció un aumento en el número de personas empleadas en Puerto Rico, según la encuesta más reciente administrada por el Negociado de Estadísticas y Publicaciones de la agencia.

El estudio estimó que, para agosto de este año, había en la Isla 1,171,000 personas empleadas. Esto representa un incremento de 16,000 trabajadores en comparación con la misma fecha del año anterior.

También registró un aumento el empleo asalariado no agrícol, que alcanzó los 966,500 puestos. Esto representó un crecimiento de 14,500 empleos al compararse con agosto de 2024.

En comparación con julio de 2025, el empleo asalariado no agrícola aumentó en 3,100 puestos. Sectores como los servicios profesionales y comerciales, construcción, comercio, transportación y utilidades, y recreación y alojamiento fueron los que más contribuyeron al alza mensual. Mientras, en la comparación anual, se destacó el crecimiento en recreación y alojamiento con 4,500 empleos adicionales, seguido por servicios educativos y de salud, construcción y sector gubernamental.

“Los datos más recientes reflejan que Puerto Rico continúa generando empleo en sectores clave para nuestra economía. Aunque se observa un leve cambio en la tasa de desempleo, debido a la merma en contratación de ciertos profesionales relacionados a la educación o servicios de centros educativos, lo cierto es que tanto el empleo asalariado como la participación laboral muestran una tendencia positiva, con más personas incorporándose al mundo laboral y nuevas oportunidades disponibles para nuestros trabajadores”, explicó María del Pilar Vélez Casanova, secretaria del Trabajo.

Por otro lado, la tasa de participación laboral no ajustada estacionalmente también reflejó un desempeño positivo, situándose en 45.1% en agosto de 2025. Esto representa un aumento de 0.7 punto porcentual respecto a julio y de 1.1 puntos porcentuales al compararse con agosto del pasado año.

La funcionaria reiteró que continuará colaborando estrechamente con patronos, agencias gubernamentales y organizaciones del sector privado para fortalecer el mercado laboral y promover la estabilidad económica de la Isla. Para conocer más sobre esta y otras publicaciones que realiza el Negociado de Estadísticas del DTRH, le invitamos a acceder al portal mercadolaboral.pr.gov.