Josué E. Rivera Castro dejó de ser el secretario de Agricultura y se convirtió este viernes en el nuevo presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico (BDE).

El nombramiento lo anunció la gobernadora Jenniffer González Colón en un comunicado de prensa.

De inmediato, informó que el actual subsecretario de Agricultura, el agrónomo Irving Y. Rodríguez Torres, pasará a ser secretario interino de Agricultura.

Este juego de sillas se da para llenar la vacante que dejó la actual contralora, Carmen Vega Fournier, cuando salió del DBE a dirigir la Oficina del Contralor.

La gobernadora decidió que Rivera Castro sería el nuevo presidente del BDE, debido al liderazgo con el que dirigió el Departamento de Agricultura y su compromiso probado con el desarrollo económico de la isla, según expuso en sus declaraciones.

“Durante los pasados diez meses, Josué Rivera ha liderado una transformación en el Departamento de Agricultura, implementando nuestra política pública con visión, eficacia y sentido de urgencia. Su gestión ha sido clave para fortalecer el sector agrícola, impulsar la innovación y garantizar mayor transparencia y eficiencia en el uso de fondos federales”, expresó la gobernadora.

De inmediato, Rivera Castro acogió el cambio.

“Recibo con humildad y compromiso esta nueva encomienda de liderar el Banco de Desarrollo Económico, una institución clave para continuar apalancando el desarrollo económico de Puerto Rico. Mi experiencia en el Departamento de Agricultura, en la SBA durante la pandemia, y en el USDA, me ha preparado para asumir este reto con responsabilidad y visión”, expresó el funcionario.

Se informó que el nuevo presidente ejecutivo del BDE tendrá como misión fortalecer la liquidez de la institución, promover las pequeñas y medianas empresas, facilitar el acceso a capital, y continuar impulsando un ecosistema robusto para hacer negocios en Puerto Rico.

Por otro lado, la primera ejecutiva anunció varias designaciones y nombramientos en el Departamento de Justicia, la Judicatura y distintas juntas directivas del Gobierno de Puerto Rico. Estas designaciones serán sometidas al Senado para su consejo y consentimiento, mientras que otras entrarán en vigor de manera directa.

Entre los nombramientos está Ángel Miguel Velázquez Feliciano, como Procurador de Asuntos de Menores, así como Héctor Crespo Correa y Melitza Osorio Santiago a Fiscal Auxiliar II en ascenso.

Mientras, renominó a Adria Margarita Cruz Cruz como jueza municipal del Tribunal de Primera Instancia.

A la junta de directores de la Autoridad de Puertos de Ponce designó a José A. Reyes Feliciano, la doctora Maruja Santiago Vélez, Javier Bustillo González y Fernando J. Rodríguez Quiñones.

Otros nombramientos directos son el de Yolanda Rodríguez Rodríguez, a la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico; Luis Augusto Martínez Román, a la Junta Administrativa del Fondo para el Acceso a la Justicia, e Inés Rivera Colón a la Junta Examinadora de Profesionales del Trabajo Social.

“Estos nombramientos reflejan nuestra visión de fortalecer las instituciones públicas con servidores y servidoras comprometidos con la justicia, la transparencia y el bienestar de nuestro pueblo”, expresó la gobernadora.