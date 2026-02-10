A preguntas de los demócratas el martes, el Secretario de Comercio, Howard Lutnick reconoció que se había reunido con Jeffrey Epstein dos veces después de su condena en 2008 por solicitar la prostitución de un niño, revirtiendo la afirmación anterior de Lutnick que había cortado los lazos con el financiero fallecido después de 2005.

Lutnick volvió a restar importancia a su relación con el financiero caído en desgracia que fue su vecino en Nueva York al ser interrogado por los demócratas durante una audiencia del subcomité del Comité de Asignaciones del Senado. Describió sus contactos como un puñado de correos electrónicos y un par de reuniones con años de diferencia.

“No tuve ninguna relación con él. Apenas tuve nada que ver con él”, dijo Lutnick a los legisladores.

Pero Lutnick se enfrenta a peticiones de dimisión por parte de varios legisladores después de que la publicación de los archivos del caso Epstein contradijeran las afirmaciones de Lutnick en un podcast el año pasado de que había decidido “no volver a estar en la habitación” con Epstein después de una visita a la casa de Epstein en 2005 que perturbó a Lutnick y a su esposa.

El secretario de Comercio dijo el martes que él y su familia de hecho almorzaron con Epstein en su isla privada en 2012 y que tuvo otro compromiso de una hora en la casa de Epstein en 2011. Lutnick, miembro del gabinete del presidente Donald Trump, es el funcionario estadounidense de más alto perfil que se enfrenta a peticiones bipartidistas de dimisión en medio de las revelaciones de sus vínculos con Epstein. Su reconocimiento se produce en un momento en que los legisladores se esfuerzan por saber cómo debe ser la rendición de cuentas en medio de las revelaciones contenidas en lo que se conoce como los archivos Epstein.

En países como el Reino Unido, los archivos Epstein han provocado dimisiones y la retirada de privilegios reales, pero hasta ahora los funcionarios estadounidenses no se han encontrado con el mismo nivel de represalias.

El senador Chris Van Hollen, el demócrata que interrogó a Lutnick, le dijo: “No hay ningún indicio de que usted mismo haya cometido ninguna fechoría con Jeffrey Epstein. Es el hecho de que usted cree que engañó al país y al Congreso basándose en sus declaraciones anteriores”.

Mientras tanto, los miembros de la Cámara que iniciaron el esfuerzo legislativo para forzar la publicación de los archivos están pidiendo la dimisión de Lutnick.

El representante republicano Thomas Massie, de Kentucky, lo pidió el fin de semana después de que se publicaran correos electrónicos que aludían a las reuniones entre Lutnick y Epstein.

El representante Ro Khanna, demócrata de California, se unió el lunes a Massie para presionar a Lutnick para que abandone su cargo.

“Basándonos en las pruebas, debería estar fuera del Gabinete”, dijo Khanna.

