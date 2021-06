El Senado aprobó esta noche, con enmiendas, muchas de ellas negociadas a última hora, la Resolución Conjunta de la Cámara 144 que contiene el presupuesto de gastos del gobierno para el año fiscal entrante 2021-2022, con cargo al Fondo General.

Algunas de las enmiendas, negociadas entre la Presidencia del Senado y La Fortaleza sacan el lenguaje de la medida de la Cámara que le restringía poderes al gobernador Pedro Pierluisi para reprogramar el uso de los fondos públicos, en un aparente intento por ganar los votos de la minoría novoprogresista y lograr la aprobación de la medida.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la mayoría popular no necesitaba los votos de la delegación penepé, pues tanto el senador independiente, José Vargas Vidot y la senadora Joanne Rodríguez Veve, del Proyecto Dignidad, favorecieron la medida.

El Presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago no estuvo presente en el hemiciclo.

Las enmiendas, agregadas en sala, disponen que el gobernador Pedro Pierluisi no tiene que acudir a la Asamblea Legislativa, sino a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para hacer reasignaciones de fondos. Otra enmienda eliminó por completo la disposición que buscaba establecer que para tener acceso a fondos de emergencia, el Ejecutivo, además de tener el aval de la JSF, tuviera el visto bueno de la Legislatura.

Las nuevas enmiendas contenidas en siete páginas, entre otras cosas, también restituyen el presupuesto de $739 mil a la Orquesta Sinfónica y le quita unos $35 millones a los gastos custodiados por el Departamento de Hacienda bajo el Título III, de la Ley Promesa para la litigación de la quiebra del País.

“La JSF está detrás de este presupuesto, es un ente con poderes plenipotenciarios del Congreso de Estados Unidos que ocupa y pretende ocupar el espacio que corresponde al Gobernador, la Legislatura y el pueblo de Puerto Rico”, dijo la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén. “Es una junta dictatorial. No reconoce los servicios esenciales del pueblo, es una mirada insensible”, sostuvo la legisladora.

Rivera Lassén propuso que se eliminara el presupuesto de $60 millones que tiene la JSF, pero la enmienda fue derrotada con 9 votos en contra de la mayoría popular y seis abstenciones de penepés. Votaron a favor cinco senadores: María de Lourdes Santiago, Rafael Bernabe, Rafael Bernabe, Vargas Vidot y Rivera Lassén.

PUBLICIDAD

La senadora Santiago en un turno sobre el Presupuesto dijo que la medida ignora al magisterio porque además de no conceder aumentos a los maestros, tampoco reconoce la carrera magisterioal.

" ¿A quién quieren engañar ustedes? Con la Junta se puede negociar tanto como yo puedo negociar con mi hijo en mi casa. Claro, que tiene que fingirse que hay un acuerdo con la Junta, y que aquí se debatió”, argumentó la senadora independentista.

“Es triste que Puerto Rico siga teniendo una dependencia en una Junta que no elegimos, que ha recibido multiples rechazos en este hemiciclo y a la hora de quitarle los chavos le tiemblan las rodillas a los que que todos los días hablan con tanta valentía de retar a esa Junta. Es como lo mejor de lo peor”, sostuvo por su parte, el senador Vargas Vidot.

“Aunque no es un presupuesto perfecto es una nueva vía”, dijo por su parte, la senadora Rodríguez Veve, quien consignó su voto a favor de la Resolución 144.

La versión del Senado incluyó enmiendas al Presupuesto en la distribución de partidas, entre ellas, la Oficina del Contralor y la Asamblea Legislativa. Sin embargo, la redistribución de los fondos no cambia la asignación total de las partidas por agencias.

El monto total de presupuesto se mantenía en la suma que aprobó el pasado sábado la Cámara por $10,112 millones, igual al recomendado por la JSF.

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández reaccionó molesto a que la mayoría popular sacara el lenguaje que disponía que el Gobernador necesitaba el aval de la Legislatura para acceder a fondos de emergencia y reprogramar el uso de fondos. El líder cameral adelantó que no concurrirán con los cambios, por lo que la pieza legislativa iría a un comité de conferencias de ambas cámaras.

PUBLICIDAD

El Senado comenzó a discutir la medida en el hemicilo al filo de las 6:00 de la tarde. Se acordaron dos horas y media de debate.

“Se trata de un contraste. El cuatrienio pasado se delegó el presupuesto a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Desde el primer día, el Senado se insertó en el análisis del presupuesto y este es el trabajo producto del trabajo en conjunto con la Cámara”, dijo el senador Juan Zaragoza, quien como presidente de la Comisión de Hacienda presentó el informe de la pieza legislativa.

“Nos quedaron muchas iniciativas sin atender. Lo veo como un proceso inicial para adentrarnos en las entrañas del monstruo”, sostuvo Zaragoza. “Esperamos que el gobernador se una a esta faena, que firme este presupuesto y se le envíe ese mensaje diáfano a la Junta de Control Fiscal, que es a quien tenemos que combatir”, indicó el exsecretario del Departamento de Hacienda.

Zaragoza anunció como otra enmienda, que no se había discutido con la JSF, la creación de un fondo de optimización e implementación de cambios en la gerencia de los municipios por un monto de $44 millones que ayudaría a neutralizar fondo de equiparación. El senador indicó que mañana viernes y el sábado trabajarán en la identificación de dónde saldrían los $44 millones. “No van a salir de un solo sitio”, indicó Zaragoza.

Tampoco, se había acordado con la Junta una partida de $15 millones para conceder aumentos salariales a los oficiales correccionales, así como otra asignación a la Orquesta Sinfónica.

PUBLICIDAD

“La posición de nosotros ha sido que si se elimina el lenguaje restrictivo que no permite que el gobernador ejerza sus funciones del Ejecutivo, nosotros estaríamos en posición de evaluar el presupuesto”, dijo por su parte, el portavoz alterno Carmelo Ríos Santiago, entrevistado por periodistas cerca de las 5:00 de la tarde cuando salía de las oficinas del Presidente del Senado.

“Dalmau estaba receptivo. No me dijo un sí ni un no, pero sí, estamos trabajándolo”, sostuvo Ríos Santiago.

El portavoz novoprogresista dijo que “tal y como está (la pieza legislativa) no se debe aprobar ni firmar. Es una segunda junta impuesta que en nada ayuda al gobierno de Puerto Rico ni a la gente”, indicó el senador.

Ríos Santiago dijo que la redistribución de partidas “no es el issue, sino las dos medidas que el representante Hernández ha puesto, entiendo yo, de mala fe porque no se sostienen”.

“No nos podemos someter a sus caprichos”, dijo Ríos Santiago. También dijo que la Legislatura “siempre ha tenido la potestad de fiscalizar, siempre ha podido llamar al Ejecutivo para ver dónde está el gasto, pero jamás y nunca, una vez se aprueba el presupuesto tiene que venir el Ejecutivo al Legislativo para poder gastar lo que ya se aprobó”.

Por su parte, el presidente de la Cámara dijo por escrito que no aceptarían las enmiendas sobre la redistribución del presupuesto de la Asamblea Legislativa.

“Cualquier aumento en el presupuesto operacional de alguna las principales dependencias en la asamblea legislativa incumple el plan fiscal. El corte proyectado era de $12 millones, mediante diálogo se pudo alcanzar la devolución de $3 millones”, sostuvo Hernández, quien se encuentra de viaje y regresaría hoy al País.

Dijo que “además se consiguieron el saldo de la deuda acumulada y el pago corriente del próximo año fiscal de AEE y AAA”. Agregó que “los $1.8 millones de recursos necesarios para poder cumplir con las liquidaciones de los empleados de Superintendencia y Cámara también se consiguieron”.

“Otros asuntos apremiantes fue el acuerdo de invertir $6 millones en las reparaciones del Capitolio y $2 millones para el mantenimiento recurrente de las facilidades. Esto es un retroceso y más de lo mismo que tanto criticamos del PNP, cualquier aumento no acordado dejará en las manos de la junta la aprobación del presupuesto de la asamblea legislativa como ha ocurrido en los pasados cuatro años”, sostuvo el presidente de la Cámara.