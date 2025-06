El Senado aprobó este lunes el Proyecto de la Cámara 406, que persigue sacar al Negociado de la Policía de Puerto Rico del Departamento de Seguridad Pública (DSP), bajo cuya sombrilla se encuentra en la actualidad.

La medida, que se discute en momentos en que muchos policías están protestando porque no se les han pagado las horas extras trabajadas por los pasados dos meses, algo que salió a relucir repetidamente durante la vista, tuvo un animado debate, aunque a final de cuentas la mayoría de los senadores y senadoras presentes le votaron a favor al proyecto.

El senador Gregorío Matías, del Partido Nuevo Progresista (PNP), fue el primero en hablar en favor de la medida. Sostuvo que, además de ser una promesa de campaña de la gobernadora Jenniffer González Colón, todos los deponentes en las vistas públicas estuvieron de acuerdo con la medida.

PUBLICIDAD

Afirmó que la medida devolvería el control y administración de la Policía al superintendente, y evitaría situaciones como la que se está dando actualmente, que ha propiciado las protestas de policías, al tiempo que el DSP no sabía decirles cuándo podrían pagarle. Afirmó que, con ese cambio, no habría excusas para no atender las situaciones que reclaman los policías, pues el superintendente estaría administrando y sería responsable por cumplir.

Además, indicó, con esta medida el policía podría retirarse a los 55 años, pero voluntariamente podrá continuar trabajando hasta los 62 años, algo que respondía a una petición de los propios policías.

El portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Javier Hernández, indicó que la gobernadora González Colón prometió en campaña la eliminación del DSP completo, y no por partes, como estaría ocurriendo al sacar la Policía de dicha agencia.

Hernández usó su turno para criticar con dureza a la gobernadora y afirmar que le había fallado y dado la espalda a los policías. Sin embargo, agregó que, aunque la gobernadora no cumplía su promesa de eliminar el DSP, comoquiera votarían a favor de la medida, para propiciar que la Policía tuviera independencia y pudiera atender todas las situaciones que enfrenta, desde el pago de horas extras hasta el mejoramiento de los cuarteles, sin tener que pasar por “las capas de burocracia que creó el DSP”.

La senadora María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), también se unió a las críticas al DSP, afirmando que parece haber consenso en que esa agencia no logró nada de lo que se prometió con su creación, incluyendo las promesas de eficiencia fiscal que, afirmó, tampoco han conseguido. Aseguró que, en ese sentido, la medida era un paso en la dirección correcta.

PUBLICIDAD

Sin embargo, indicó que el pago de las horas extra a los policías es algo que está ya dispuesto por ley, y si no se cumplía con dicho pago era porque Puerto Rico estaba sujeto a una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que tampoco sabía lo que estaba haciendo con la administración de la Isla.

Criticó además el proyecto por entender que contribuía más a la muy criticada politización de los altos rangos de la Policía, al disponer que la gobernadora tendría que confirmar a comandantes.

Santiago consignó que votaría en contra de la medida y fue la única senadora que así lo hizo.

En tanto, el senador independiente Eliezer Molina expresó que problemas como el de falta de pago de horas extras a los policías responde a que el país marcha a un precipicio por las malas decisiones de administraciones populares y estadistas de los pasados años, que provocaron la crisis económica que condujo a la quiebra del gobierno de Puerto Rico y la consiguiente imposición de la Junta de Supervisión Fiscal.

Molina hizo un repaso de las cuestionables medidas fiscales adoptadas por pasados gobernadores, como Luis Fortuño, y alertó a los policías que fueran “preparando sus suelas” porque tendrían que seguir marchando ya que el país seguía teniendo un grave problema fiscal y continuaría enfrentando situaciones similares en el futuro.

Comoquiera, sostuvo que votaría a favor de la medida, aunque reiteró a los policías que “el que le diga que esto va a resolver su problema, lo está cogiendo de… eso mismo”.

PUBLICIDAD

Por último, el presidente Thomas Rivera Schatz afirmó que no creía que la medida resolviera el problema en la Policía, porque “los problemas de dinero se resuelven con dinero”.

Sostuvo que, aunque sí hubo economía administrativa con la sombrilla del DSP, y también en la efectividad de la Policía, pues hay una disminución en todos los reglones de crimen, pudo haber sido mejor si hubiese claridad en la línea de mando, y fuera la misma persona el jefe del DSP y la Policía, como ocurrió bajo el gobierno de Pedro Rosselló, que Pedro Toledo ocupaba ese rol.

Agregó que, pese a sus reservas, correspondía al PNP votar a favor de la medida.

Afirmó además que los recaudos del gobierno han estado por encima de los estimados y por tanto debía haber dinero para pagar a tiempo a los policías y además cumplir con otros compromisos que también se han visto minados por decisiones de la JSF, como el reclutamiento de nuevos policías.

Finalmente, la medida se aprobó con todos los votos a favor, excepto el de Santiago que votó en contra. Tres senadores estuvieron ausentes.