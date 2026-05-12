Con una votación a viva voz y sin oposición, el Senado de Puerto Rico confirmó al licenciado Luis Augusto Martínez Román como secretario del Departamento de la Vivienda. La confirmación se dio luego de una vista pública donde el funcionario contestó preguntas de los miembros de la Comisión de Nombramientos, además de presentar sus prioridades al mando de la agencia.

En su ponencia, Martínez Román expresó la importancia que asume su rol en medio del proceso de reconstrucción de Puerto Rico, tras los desastres naturales ocurridos en los pasados años.

“Llegué al Departamento de la Vivienda en un momento determinante para Puerto Rico. Un momento en el que debemos proteger la credibilidad de nuestro Gobierno de Puerto Rico ante el Gobierno Federal y asegurar que los recursos asignados se traduzcan en resultados y beneficios concretos para todos los puertorriqueños”, expresó.

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De otra parte, resaltó que sus prioridades se centran en acelerar los fondos obligados para que se conviertan en proyectos en construcción, asegurando que cada dólar se traduzca en viviendas, infraestructura y desarrollo económico tangible.

“Con ese objetivo en mente hemos estructurado la iniciativa Construyendo el 2026, para identificar los proyectos con potencial de comenzar construcción en este año. Actualmente, esta iniciativa agrupa 884 proyectos con una inversión aproximada de $1.64 billones, de los cuales 233 ya han iniciado su ejecución, lo que representa más de $199 millones en construcción activa. Esto demuestra claramente que Puerto Rico no se encuentra en una etapa de planificación, sino en una fase activa de implementación a gran escala, con resultados ya visibles y que continuarán materializándose en los próximos años”, detalló.

Por último, el Secretario agradeció la oportunidad de liderar la agencia en momentos cruciales para Puerto Rico.

“Agradezco a la Gobernadora Jenniffer González Colón por depositar su confianza en mí para llevar las riendas del Departamento de la Vivienda y la reconstrucción de Puerto Rico. De igual forma, agradezco al Senado la deferencia y cordialidad con la que me recibió cada miembro del cuerpo durante el pasado mes, cuando pude presentar mi plan de trabajo a cada uno de ellos. Pero, sin duda, debo agradecer a cada compañero del Departamento de la Vivienda que, desde el primer día, han trabajado con gran compromiso para que los programas continúen operando de forma ordenada, coordinada y eficiente”, concluyó.