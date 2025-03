El Senado rechazó en la tarde de este miércoles, a viva voz, la designación de Natalia Del Valle Catoni como secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).

Al confirmar el que el nombramiento no pasó el cedazo del Senado, el portavoz alterno de la delegación del Partido Nuevo Progresista en el Senado, Juan Oscar Morales, emplazó a Catoni a divulgar la razón por la que no tenía los votos para ser confirmada. “Que ella lo divulgue. Si no lo dice, lo voy a hacer público yo”, precisó a Primera Hora.

El nombramiento fue llevado a votación sin que se le realizara una vista pública a la nominada. Morales señaló que la razón por la que fue colgado tuvo que ver a la hora de determinar bajar el nombramiento a votación sin realizarse el proceso público.

Esta mañana el senador Carmelo Ríos señaló a Del Valle Catoni como responsable de cometer prácticas ilegales al extender los periodos probatorios de empleados de la agencia.

“Los periodos probatorios tienen una fecha en la que usted entra o sale y eso fue legislado. Ningún jefe de agencia puede, con excepción de licencia por vacaciones o enfermedad, extender un periodo probatorio. Evítese los moretones. Nosotros no vamos a permitir que haga esa clase de abusos, no”, expresó el legislador en entrevista radial (WKAQ).

Mientras, el Alto Cuerpo aprobó el nombramiento de Willianette Robles Cancel como directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico; así como el de Eric Santiago Justiniano al puesto de director ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO, por sus siglas en inglés).

De igual forma, el Senado aprobó los nombramientos de Diana Ivette Méndez Mercado, como Fiscal III; de Abdel J. Morales Villarubia, como Fiscal II; y de Myriam E. Nieves Vera, como Fiscal III.

También los senadores y senadoras respaldaron el nombramiento de Joel O. Olmedo Álvarez como miembro de la Junta de Gobierno de la Administración de Terrenos.

El Senado, además, dio su visto bueno a la recomendación de Javier Rivera Ríos como miembro de la Junta de Directores de la Administración de Seguros de Salud (ASES), en calidad de representante de la industria de seguros; así como de José Roberto Acarón Rodríguez como representante del interés público.

De igual forma, el Senado aprobó el nombramiento de la Dra. Carol Salas Pagán como miembro del Consejo Directivo para la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), en calidad de representante del Instituto de Deficiencias en el Desarrollo del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR). También dio luz verde al nombramiento de Edwin Cintrón Pagán como miembro del Consejo Directivo para la DPI, en calidad de persona con impedimento físico, o su madre, padre, familiar, guardián, tutor, defensor o representante legal.

Por otro lado, como parte de los trabajos de la sesión, el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, anunció que el próximo jueves, 27 de marzo celebrarán una comisión total para cuestionar tanto al doctor Carlos Díaz Vélez, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, como al nominado a secretario del Departamento de Salud, el doctor Víctor Ramos.

Según indicó el presidente, la comisión total con el Dr Díaz, quien ha sido un fuerte crítico del nombramiento de Ramos, comenzaría a las 9:30 a.m., mientras que la comisión total con el Dr. Ramos iniciaría a la 1:30 p.m.