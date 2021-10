El Senado se presta a introducir enmiendas al proyecto de emisión de bonos de $7,400 millones como parte del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), el cual en un principio se esperaba fuera aprobado esta tarde en la sesión senatorial, pero finalmente se verá este miércoles por descargue.

“Estamos moviendo el lenguaje para que no sea una aspiración”, sentenció esta mañana el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, al hablar con Primera Hora de lo que se proyecta serán los cambios al Proyecto de la Cámara 1003 (Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico).

En esencia, las enmiendas incluyen 10 puntos que el presidente del Senado, José Luis Dalmau, incluyó en una carta que le remitió al presidente de la Junta de Supervisión, David Skeel, el pasado 26 de septiembre. La misma también fue remitida al gobernador Pedro Pierluisi.

Zaragoza precisó que lo que hace la Comisión es ponerles cifras a las propuestas ya esbozadas por el líder senatorial.

Los 10 puntos de enmiendas incluyen “cero recortes a las pensiones de los retirados con ingresos que no excedan de un límite de $2,000 o $2,500 al mes – limite a ser decidido - y crear una cláusula de restauración de beneficios para los que excedan la cifra seleccionada, según la realidad fiscal del gobierno de Puerto Rico”.

Sin embargo, en una vista pública que inició a las 9:00 a.m. de hoy, justo a horas de llevar la medida a votación, el analista de política pública de Espacios Abiertos, Daniel Santamaría, señaló que eso de que no se recorten las pensiones no es suficiente.

“Aunque aprobemos cero recortes, los pensionados tendrán un recorte de 39% acumulados en 30 años”, ya que no se está garantizando un ajuste por inflación, dijo.

A modo de ejemplo, comentó que una persona que devengue $1,000 en su pensión, en 30 años esta suma daría para un poder adquisitivo de $600. Por ello, Santamaría abogó en crear un “fideicomiso para proteger esas pensiones de los pensionados. Ahí hay un dinero”, en la emisión de bonos.

Otros puntos que se añadirían a la medida es una asignación fija de $500 millones de presupuesto para la Universidad de Puerto Rico (UPR) por un periodo de cinco años.

Zaragoza comentó que actualmente este fondo está actualmente en $420 millones y el plan fiscal de la UPR incluye más rebajas en los próximos años. Por tal razón, el senador dijo que hay que promulgar un cambio a ese plan fiscal para que se imponga lo determinado por la Asamblea Legislativa.

Asimismo, el Senado promulgará la congelación de los recortes programados en la UPR; la creación de un Fondo Fiduciario de Becas Universitarias con una asignación de $100 millones.

Para los empleados públicos, se buscará eliminar el recorte proyectado de las aportaciones a los planes médicos.

Se asignarían también los fondos necesarios para los municipios y revertir a los municipios las partidas no utilizadas para el pago de deudas municipales, que sería de unos $70 millones.

Además, se apoyará la creación de un fondo especial para la igualdad social que propone partidas prioritarias para combatir la pobreza y la desigualdad social, otorgándole prioridad a las comunidades marginadas, el programa de educación especial, los grupos poblacionales más vulnerables, la deserción escolar, las personas sin hogar e incrementar, de forma gradual, las asignaciones para las entidades sin fines de lucro, de autogestión comunitaria y de base de fe.

Zaragoza no estipuló de cuánto sería este fondo.

Igualmente, el Senado procurará que se establezca como meta que el 100% de la población tenga cubierta médica.

Lo que detalló el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado es que se asignaría “$1 millón para un estudio para el plan de salud universal, para que por fin se analice la viabilidad”.

También el Senado buscará impulsar la creación de un Fondo de Inversión Estratégico para el Desarrollo Económico para pequeños y medianos comerciantes y para el desarrollo de polos regionales.

Zaragoza informó que el fondo sería de $300 millones.

“Es el eslabón perdido de todo este plan fiscal. Una de las grandes críticas de todo esto es que la parte de desarrollo económico nunca se toca, pues, estamos creando un fondo para eso”, afirmó.

Asimismo se establecería un mecanismo que le permita al gobierno de Puerto Rico adelantar los términos de pagos y cancelación de deuda, si genera los ingresos necesarios, así como abogar por el establecimiento de un grupo de trabajo conjunto entre la Rama Legislativa, la Rama Ejecutiva y la Junta de Supervisión Fiscal, que comience desde ahora a diseñar la legislación que sea necesaria para asegurar que, una vez concluya el proceso de reestructuración de la deuda pública, el gobierno de Puerto Rico no vuelva a endeudarse.

A la Ofensiva

Zaragoza reconoció que están “jugando fuerte” en esta negociación para impulsar el fin de la quiebra.

“Desde el principio sabíamos que quienes tienen el sartén por el mango somos nosotros y ese sartén no lo vamos a soltar así de fácil. Como toda negociación, uno aprieta tomándose ciertos riesgos, tratando de hacer una lectura del que está al otro lado de la mesa. Hay ese riesgo, que se tranque el bolo. Pero, si se tranca el bolo, no es que la jueza vaya a desestimar el caso. Tal vez, nos tardemos más y sigamos negociando. Pero, uno no puede ir a la negociación con miedo. Tú tienes que jugarte la baraja. También, oye, yo que estoy inmerso en el proceso del presupuesto, nosotros llevamos bastante tiempo jugando a la defensiva con la Junta (de Supervisión Fiscal). Yo creo que es momento también de entrar a la ofensiva”, sentenció.

“Estamos yendo más a la ofensiva”, agregó el legislador, al establecer que la Junta también tendrá que ceder, porque “ellos quieren cerrar este capítulo”.

Explicó que es la Legislatura la única que puede emitir deuda, la cual es necesario para poner en función el Plan Fiscal que aprobó la Junta.

“La última palabra la tiene la Legislatura de Puerto Rico. Eso es lo que hay”, puntualizó Zaragoza.

Piden negociar primero

Pero, para demostrar tal poderío legislativo, en la vista pública, el representante de Espacios Abiertos llamó a los legisladores a dos puntos esenciales al aprobar la medida. Una fue no avalar la deuda ilegal y que no se paguen más de lo que el país puede pagar en esta emisión de bonos. Dijo que para lograrlo no se debe aprobar la medida rápidamente, como se propone.

“La Asamblea Legislativa no puede ser víctima de la prisa... No debe haber ningún tipo de coacción en cuanto a las fechas”, sostuvo, al recordar que la Junta de Supervisión Fiscal es la que ha puesto límites para aprobar la pieza legislativa.

Santamaría comentó que con tiempo se podrían ordenar los cambios a los planes fiscales, antes de aprobar el proyecto de ley.

Entretanto, la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público, representada por el doctor José Gonzalez Taboada, criticó el que se vaya a aprobar la emisión, cuando aún la deuda pública no ha sido auditada.

Dijo que esta acción “ha impedido que se identificara toda la deuda ilegal y se adjudicaran responsabilidades”.

También aludió a que la medida atiende preocupaciones de los ricos y no de los pobres, afectaría las pensiones de los retirados del gobierno y afectaría a la UPR, entre otras cosas.

“Este cuerpo legislativo no debe seguir cometiendo los mismos errores del pasado aprobando emisiones de deuda sin evaluar el impacto real de la misma y menos para pagar deuda emitida ilegalmente”, sostuvo Gonzalez Taboada.

Por su parte, Sonia Palacios, del Frente en Defensa de las Pensiones, clamó a los legisladores por garantías que no trastoquen el dinero que reciben del retiro.

“El proceso de evaluación del proyecto de la Cámara 1003 no tiene por qué continuar de la manera atropellada que está siendo atendido”, criticó.

Mientras, la Central Puertorriqueña de Trabajadores, representada por su presidente Emilio Nieves Torres, también rechazó la medida por sus efectos a los empleados públicos y al país, en general.

“La Junta no ha cumplido con proteger los servicios esenciales del pueblo ni con impulsar un verdadero plan de desarrollo económico. Su agenda consiste en austeridad, recortes, y privatización, lo cual genera mayor pobreza y emigración”, sentenció.

Tras escuchar los planteamientos, el senador Rafael Bernabe, se unió al llamado de no aprobar la medida

“Mientras no emitamos los bonos, podemos negociar” para introducir cambios al plan fiscal, argumentó.