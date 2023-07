Un día después de que el gobernador Pedro Pierluisi insistiera molesto en la designación del licenciado Ángel Toledo López como secretario del Departamento de Educación, el vicepresidente de la Comisión de Nombramientos del Senado, Rubén Soto Rivera, sostuvo que no le darían paso en el cuerpo legislativo.

Tras las primeras reacciones en torno a la designación de Toledo López y la controversia que lo rodea al trascender unos mensajes ofensivos por Twitter hacia Alejandro García Padilla cuando era gobernador hace una década, Pierluisi aseguró el martes que la oposición al nombramiento “son ganas de obstruir, ganas de fastidiar, por no decir una palabra un poquito más fina”.

Aunque Soto Rivera evitó reaccionar sobre las expresiones del Primer Ejecutivo, manifestó que la intención tras la oposición a la confirmación del designado es salvaguardar las instituciones gubernamentales.

“No es lo que dice el gobernador, si no las expresiones que hizo el nominado. Aquí nadie ha tenido otra intención que no sea salvaguardar las instituciones gubernamentales. Las expresiones las hizo el nominado y la cantidad de llamadas que tenemos de personas del Departamento de Educación que no quieren que este señor lidere la agencia es absurda. No hay ningún solo ciudadano que haya escrito o me haya llamado que considere a este nominado”, manifestó Soto Rivera, quien lleva el día a día de los trabajos de la Comisión, que es presidida por el presidente del Senado, José Luis Dalmau.

De acuerdo con Soto Rivera, “las expresiones vertidas por él (Toledo López), despectivas y desacertadas, no lo hacen un candidato oportuno para dirigir las riendas del Departamento de Educación”.

El senador se refiere a expresiones que el designado hiciera en la red social Twitter hace casi diez años, contra el entonces gobernador, Alejandro García Padilla.

“He concluido que AGP está en drogas, además de su idiotez común. Que la economía está mejor que hace un año”, fue uno de los tuits publicados por el designado. Otro de los mensajes lee “la obra de Alejandro es llevar la economía al nivel del estiércol de manera que la mejoría más insignificante al final parezca un logro”.

“Por un lado le decimos nuestros niños que el bullying no se debe permitir, que denigra a los seres humanos…, pero tenemos un secretario que le encanta hacerle bullying a otras personas en las redes sociales. Mal ejemplo. Si él se respeta, debería renunciar y no pasar este proceso porque no va a ser confirmado”, indicó el senador, quien añadió que, aunque no conoce el resumé de Toledo López, “…los títulos no te hacen una persona educada. Los títulos son importantes, pero nada puede sustituir la educación y el denigrar a las personas con expresiones que se hacen... ¿cómo se habría sentido esa familia (de García Padilla)? No quisiera estar yo en los zapatos de esa persona cuando hace esas expresiones”, añadió. Soto Rivera concluyó que el nominado “tiene instrucción, pero le falta educación” y exhortó al gobernador a que busque otro candidato al puesto.