Los senadores claustrales de la Universidad de Puerto Rico (UPR) solicitaron en la mañana de este jueves la destitución de la presidenta Zayira Jordán Conde durante la reunión ordinaria de la Junta de Gobierno, señalándola como la responsable de la crisis que vive en estos momentos la institución educativa “por sus acciones desacertadas”.

El grupo de académicos presentó un documento ante la Junta de Gobierno, en la que insistieron en “la destitución inmediata de la presidenta Zayira Jordán Conde y su remplazo, esta vez siguiendo las recomendaciones mayoritarias de los senados en el proceso de búsqueda y consulta”.

Además de resaltar el valor social de la UPR, su aportación en la educación de miles de profesionales y su reconocido sitial como una de las mejores universidades más allá de Puerto Rico, los profesores presentaron información que, aseguran, desmiente prácticamente todo lo que ha estado diciendo la presidenta Jordán Conde para defender su posición.

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la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, ha indicado que no piensa renunciar a su puesto. ( Xavier Araújo )

Jorge Colón, profesor de la UPR Río Piedras y portavoz del caucus claustral del senado académico de la UPR Río Piedras, sostuvo que el reclamo de los profesores, que se une a peticiones similares de gran parte del estudiantado y los trabajadores no docentes, responde a diversos factores, empezando por la agudización de la crisis fiscal tras “su designación, que que fue contraria a los deseos de la comunidad universitaria, porque en todos los recintos donde se hicieron comités de consulta para la presidencia, en todos menos uno ni siquiera la incluyeron como una candidata posible, y en el único que la incluyeron apareció como la última candidata posible”.

Colón sostuvo que Jordán Conde no fue designada “por criterios de cuáles eran sus méritos como administradora o como académica, sino, como sabemos todos, por intereses político partidistas”.

Agregó que durante los últimos 10 meses “lo que hemos visto son decisiones desacertadas intentando que la UPR… buscando cambiar que es lo que se hace en la universidad, buscando que se ofrezcan cursos cortos, que se cambie la naturaleza investigativa que tiene la UPR”, a lo que se suman, “los pedidos de renuncia que hizo de cinco rectores en medio de un semestre que ha causado este desasosiego y esta situación que presentamos hoy en día”.

Además, sostuvo, la presidenta “se niega a recibir las recomendaciones o las solicitudes de reuniones” para atender las situaciones y reclamos de la comunidad universitaria, obviando los procesos parlamentarios.

Agregó que, más allá de los asuntos presupuestarios, contrario a las alegaciones de Jordán Conde, “sí hay una crisis, sí ella ha provocado esta crisis en este momento, y su destitución ayudaría a empezar a aliviar la crisis que tenemos”.

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Varios recintos de la UPR, incluyendo Río Piedras, se encuentran en huelga indefinida, mientras otros han paralizado las clases por un tiempo determinado para pedir la salida de Jordán Conde.

La senadora Margarita Villamil Torres, representante claustral ante la Junta Universitaria y representante del Recinto de Ponce, fue más lejos y enumeró que las razones para el recamo de destitución de Jordán Conde “son bien específicas: falta de transparencia, desconocimiento de los reglamentos institucionales, falta de diálogo, el cambio en personal”.

“Aquí en el 2024 se lograron $43 millones de transferencia en presupuesto por gestiones de transformación institucional. Pregúntense cuántos millones bajo su administración han sido allegados a la institución. La respuesta es cero millones. Aquí no se ha gestionado transformación alguna. No ha sido capaz de poder nombrar un director que permanezca en la oficina para poder allegar los famosos $172 millones que están consignados en OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto), asignados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a nuestra institución para los procesos de transformación”, explicó.

“En sus manos, la universidad no se puede transformar”, insistió.

Tras resaltar que su resumé profesional, apenas “tiene tres páginas en su totalidad”, lo que consideró “la primera falta de respeto que se le ha hecho a la institución”, continuó desmintiendo los presuntos logros que se atribuye la presidenta.

Sostuvo que la alegación de Jordán Conde de que por fin se lograron entregar los estados financieros después de 10 años, “es pura mentira. Las certificaciones de la Junta de Gobierno establecen ocho años mínimo consecutivos en la entrega de los estados financieros. Y yo estuve en la Junta de Gobierno 21, 22, 23 y 24 y mínimo esos cuatro años soy testigo fiel de la entrega de los estados financieros. Así que ese logro que ella dice que es de ella, no lo es”.

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“Resicampus, que ella dice es un logro de ella, no lo es. En el 2019 se otorgaron los fondos, y el 23 comenzó la construcción. ¿Qué tiene que ver ella con Resicampus? Nada”, agregó.

Por otro lado, aseguró que se ha convertido en algo prácticamente imposible poder trabajar con la presidenta.

“Nadie le dura en los puestos directivos. Todo el mundo finalmente se retira de la mesa de trabajo junto con ella. Imagínese, la Junta Universitaria, que es el cuerpo representante máximo de la comunidad académica de la institución, se paró de la mesa en la última reunión, porque hay una falta de respeto porque no se siguen los reglamentos”.

Tan negativa es la percepción que tienen de la presidenta y su “total desconocimiento de cómo funciona este primer centro docente del país”, que cuando se le preguntó que le hacía pensar que un nuevo presidente o presidenta no continuaría con la política del gobierno de turno, Villamil Torres ofreció una respuesta lapidaria.“Yo creo que cualquier cosa es mejor de lo que hay hoy”, afirmó, agregando que, después de trabajar “con varios presidentes, nunca había tenido que llegar a donde estamos hoy”.

Afirmó que los académicos “estamos dispuestos a trabajar con quien sea que venga a trabajar, no que venga a destruir, que ese es el problema que hay hoy”.

Reiteró que, en el caso de Jordrán Conde, “nunca ha sido parte de este sistema, no tiene apego, no tiene amor, no tiene respeto y no tiene conocimiento. ¿A dónde vamos a llegar?”, sostuvo.

Primera Hora pidió una reacción a la oficina de la presidenta de la UPR, pero, a través del portavoz de prensa Exel J. López se notificó que por el momento no harían expresiones.