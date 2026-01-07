La gobernadora Jenniffer González Colón firmó este miércoles una ley que declara a la Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico, conocida como SER de Puerto Rico, como Patrimonio del Pueblo de Puerto Rico.

“Hoy hacemos algo más que reconocer a SER. Hoy le damos el lugar que merecen”, afirmó, durante una conferencia de prensa realizada en La Fortaleza.

Específicamente, la medida legislativa firmada por González Colón fue el Proyecto de la Cámara 816, propuesta por el presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez, y el representante Eddie Charbonier.

La ahora ley establece en su título que se “declara y reconoce a la Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico, conocida como SER de Puerto Rico, como Patrimonio del Pueblo de Puerto Rico, en reconocimiento a su trayectoria de más de setenta y cinco (75) años brindando servicios médicos, terapéuticos, educativos y de inclusión a la niñez, juventud y adultos con discapacidad y condiciones de salud en Puerto Rico”.

La gobernadora explicó que, por lo general, se reconocen edificios o estructuras viejas, que recogen valor histórico. Pero, dijo que “lo máximo” que puede hacer un gobierno es homenajear a una institución que ha brindado servicios a cientos de personas con diversidad funcional.

“Este reconocimiento en ley reconoce y garantiza que el legado de SER de Puerto Rico permanezca vivo, protegido, presente e inspirando a otras generaciones a construir un Puerto Rico más solidario y humano. Yo creo que este mensaje, después de Reyes, no puede ser más idóneo. Declarar a SER de Puerto Rico como un patrimonio del pueblo es un acto de justicia histórica hacia una institución que ha contribuido significativamente al desarrollo y rehabilitación y la inclusión de personas con diversidad funcional en nuestra Isla”, manifestó la gobernadora.

Por su parte, el presidente cameral informó que su próxima meta es lograr una subvención fija por ley hacia SER de Puerto Rico. Explicó que sería similar a la que recibe en la actualidad el Comité Olímpico, que es de $8 millones anuales.

“Un dólar en su presupuesto, (el de SER de Puerto Rico) produce más que lo que pueda hacer el gobierno de Puerto Rico”, indicó.

Esta propuesta fue apoyada por la gobernadora, quien informó que en la actualidad SER recibe $1.2 millones en donativos legislativos y $1,050,000 del Departamento de Salud. Indicó que una medida para fijar la subvención evitaría que estas cantidades se disminuyan.

“SER de Puerto Rico ha demostrado uso eficiente de los fondos”, sostuvo González Colón, al establecer que “veo con buenísimos ojos” la propuesta de establecer la subvención fija.

De inmediato, la presidenta de SER de Puerto Rico, Nilda Morales Sandoval, señaló que la institución se convirtió en un patrimonio, porque “ha sido por generaciones un lugar donde el dolor no ha sido derrota, sino que se transforma en propósito”.

“Cuando un país nombra algo como patrimonio es más que entregar una medalla. Está haciendo una declaración de conciencia. Está diciendo esto nos representa... Esto no puede perderse”, añadió la mujer.

Morales Sandoval reiteró varias ocasiones su agradecimiento por este reconocimiento y dijo que se torna en un reto, pues deberán proteger y mejorar cada día los servicios que ofrecen.

Asimismo, informó que una subvención fija como la propuesta por Méndez le permitirá a la institución “crecer” y tener “estabilidad futura”.

Dijo que representa una “inestabilidad estar todos los años pidiendo” fondos al pueblo.

SER de Puerto Rico brinda servicios integrales de rehabilitación, terapias físicas, ocupacionales, del habla y del lenguaje, así como programas educativos y de inclusión comunitaria a personas con diversidad funcional. Posee centro en San Juan, Ponce y Ceiba.