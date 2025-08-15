El Sistema de Transporte Marítimo registró un aumento del 9% en pasajeros de enero a junio, lo que se describió como una cifra récord por parte de la Autoridad de Transporte Integrado y Puerto Rico Ferry.

En estas lanchas de transporte hacia las islas municipios de Vieques y Culebra, así como entre Cataño y el Viejo San Juan se transportaron casi 950,000 pasajeros transportados entre enero y junio.

“Esta cifra supera el récord alcanzado en 2024, registrando más de 78,000 pasajeros adicionales en comparación con enero-junio del año pasado, lo que representa un aumento del 9%”, se detalló en comunicado de prensa.

En comparación con el mismo período de 2022, el desempeño de la primera mitad de este año representa un impresionante aumento del 84% en el volumen de pasajeros, se informó.

Durante enero a junio pasado, el sistema de transporte marítimo completó más de 11,400 viajes —aproximadamente 1,900 por mes— manteniendo un rendimiento excepcional de puntualidad del 97% en todo el sistema, garantizando que residentes y visitantes contaran con un servicio constante y confiable.

El servicio de Isla, que transporta pasajeros y carga esencial hacia los municipios de Ceiba, Culebra y Vieques, representó el mayor porcentaje del total de pasajeros, con casi 720,000 en la primera mitad del año. Esto representa un crecimiento interanual del 14%, manteniendo un servicio excepcional para quienes viajan hacia y desde las comunidades isleñas.

Ante este logro, el director ejecutivo de ATI, Josué Menéndez expresó que “estos resultados reflejan nuestro compromiso con transformar la experiencia de transporte marítimo en Puerto Rico. Cada viaje representa una conexión para nuestras comunidades, y seguiremos trabajando para garantizar un servicio accesible, seguro y de calidad para todos los pasajeros”.

“El continuo crecimiento récord del sistema y su desempeño consistentemente excepcional reflejan tanto el éxito de nuestra colaboración con el Gobierno de Puerto Rico como el increíble esfuerzo de nuestra tripulación local”, dijo Matthew Miller, presidente de HMS Ferries, operador de Puerto Rico Ferry. “Esperamos seguir ofreciendo, en los próximos años, transporte marítimo seguro, confiable y placentero a millones de residentes y visitantes de Puerto Rico”, añadió.