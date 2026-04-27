Los conservacionistas siguen adelante con su demanda contra el salón de baile de 400 millones de dólares que planea construir el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, declinando una petición del Departamento de Justicia para retirar la denuncia tras el tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el sábado.

18 Fotos Agentes del Servicio Secreto retiraron a Donald Trump de la Cena Anual de Corresponsales por un tirado activo.

Trump y otros conservadores han vuelto a presionar por el salón de baile tras el tiroteo del sábado en la cena con los medios de comunicación, argumentando que expuso las dificultades para garantizar la seguridad presidencial en grandes eventos fuera de los terrenos de la Casa Blanca, e instando al National Trust for Historic Preservation a retirar su demanda.

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Altos funcionarios de Justicia dijeron que el Gobierno pediría a un tribunal que desestimara la demanda “a la luz de los extraordinarios acontecimientos de anoche” si el Trust no la retiraba voluntariamente.

El abogado de la fundación, Gregory Craig, declinó esa petición, escribiendo al Departamento de Justicia que las cuestiones jurídicas que constituyen el núcleo de la demanda no han cambiado.

16 Fotos Equipos de construcción destrozan la fachada y ventanas del Ala Este.

“Lo que el horrible suceso del sábado no cambia es que la Constitución y múltiples estatutos federales exigen que el Congreso autorice la construcción de un salón de baile en los terrenos de la Casa Blanca, y que el Congreso no lo ha hecho”, escribió Craig.

Un portavoz del Departamento de Justicia no devolvió inmediatamente un mensaje en busca de comentarios.

El grupo de conservación presentó la demanda en diciembre, una semana después de que la Casa Blanca terminara de demoler el Ala Este para dar paso a un salón de baile en el que, según Trump, cabrían 999 personas. Trump afirma que el proyecto se financia con donaciones privadas, aunque con dinero público se está pagando un búnker subterráneo y mejoras de seguridad.

En su demanda, el Trust argumentó que Trump se había extralimitado en su autoridad al seguir adelante con el proyecto sin obtener primero la aprobación de agencias federales clave y del Congreso.

Un tribunal federal de apelaciones ha permitido a Trump continuar con el proyecto, fallando un día después de que un juez de primera instancia siguiera bloqueando la construcción sobre el terreno en el lugar y programando una audiencia para el 5 de junio para revisar el caso.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.