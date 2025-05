Los equipos de manejo de emergencias continúan atendiendo el sinnúmero de situaciones que han estado ocurriendo como consecuencia de las incesantes lluvias, ya sean inundaciones, deslizamientos de terrenos, caídas de árboles y tendido eléctrico, entre otras.

En Aguas Buenas, por ejemplo, donde una comunidad quedó aislada tras el colapso de una carretera, según explicó su alcaldesa Karina Nieves Serrano en horas del domingo en la mañana, ya trabajan en buscar una solución temporera para asegurar el acceso.

“Estoy en la comunidad en este momento, la comunidad Lupe Camacho. Está (la Autoridad de) Acueductos (y Alcantarillados), me informa que va a verificar el proceso. No van a tener agua hoy, pero están haciendo los trámites para ver si ya mañana (lunes) ponen un tubo externo para que tengan agua”, indicó la alcaldesa Primera Hora.

“Están incomunicados. Los residentes, bajo su riesgo, pusieron una escalera en medio de la quebrada. Yo les expliqué que eso no se podía hacer, pero están en el proceso”, agregó, refiriéndose a la grieta que se abrió donde solía estar la carretera que daba acceso a la comunidad.

“Estamos determinando en el plan de emergencia. Ya se va a realizar la subasta mañana, se va a trabajar para ver qué es lo que vamos a realizar”.

“También hablé ahora con la Guardia Nacional y ellos vienen para acá en la tarde, para que nos indiquen cómo podemos trabajar ellos y el municipio para un puente peatonal”, agregó.

Detalló que sería un puente solamente peatonal, “no pueden salir los carros, pero un puente peatonal por si hay una emergencia, que es lo que nos preocupa. Tenemos más de 15 adultos mayores en la comunidad”.

La alcaldesa explicó que, a pesar de la situación con el acceso, “hasta ahora está todo el mundo tranquilo. Nos comunicamos con ellos anoche, nosotros les trajimos compras por la mañana, a las 8:30 de la mañana. Hemos mantenido comunicación con ellos”.

Por ahora, no tienen del todo claro qué exactamente se haría en el lugar, pues están esperando a ver cuáles son las recomendaciones que harán el Cuerpo de Ingenieros y la Guardia Nacional luego de visitar la zona.

Más allá de esta comunidad, la alcaldesa indicó que la entrada y salida a Aguas Buenas por la carretera PR-150 había quedado interrumpida desde las 2:20 a.m., por la caída de “un árbol enorme”, que además tumbó postes y cables de electricidad.

“LUMA llegó a las 3:00 de la mañana, cortó la energía, y estamos ahora en la remoción del árbol y de los postes. Pero la carretera principal a Aguas Buenas está cerrada desde las 2:30 de la mañana”, sostuvo.

Aguas Buenas también trabaja con situaciones de árboles caídos que afectan el suministro de energía. ( Suministrada )

Asimismo, la carretera Monserrate Final “está incomunicada, se cayó toda la carretera”. Afortunadamente, en ese caso no quedaron familias incomunicadas, pues tienen rutas alternas para llegar a sus residencias.

La alcaldesa indicó que esos son los incidentes de más envergadura, pero “hay otras situaciones diversas” que también han tenido que atender.

Nieves Serrano aprovechó para enviar un mensaje “a las comunidades. Va a continuar lloviendo. Estamos en la zona roja, que significa que vamos a tener inundaciones durante la tarde de hoy (domingo), que si no tienen ni que salir se mantengan en sus hogares. El terreno está bien saturado y yo sé que si continúa la lluvia vamos a tener más deslizamientos. Que se cuiden en su casa para nosotros poder darles las ayudas necesarias, y que no arriesguen su vida y no arriesguen la vida de nuestros empleados”.

Y en Cidra...

El alcalde de Cidra, Delvis Pagán Clavijo, informó hoy que las intensas lluvias registradas esta pasada semana provocaron daños estimados en más de $3 millones en caminos, infraestructura vial, sistemas pluviales y comunidades en zonas vulnerables, según un informe preliminar preparado por el municipio.

“Las lluvias saturaron los terrenos y agravaron problemas que ya veníamos enfrentando en sectores críticos. Desde Certenejas hasta Rabanal, la emergencia ha sido generalizada. Tenemos derrumbes, vías colapsadas, familias incomunicadas y otros daños”, sostuvo el alcalde, quien firmó una orden ejecutiva para declarar el estado de emergencia en el municipio.

El gobierno municipal activó brigadas de Obras Públicas y Manejo de Emergencias desde el inicio del evento para realizar labores de remoción de escombros, despeje de caminos y asistencia a los ciudadanos afectados.

Pagán Clavijo exhortó a los cidreños a reportar cualquier situación llamando al Centro Único de Respuesta de Emergencia al 787-739-2323, o al 9-1-1 en casos de emergencia.

Al momento, Cidra y Aguas Buenas, además de Ciales, Utuado, Corozal, Naranjito y Orocovis están incluidos en la declaración de estado de emergencia para varios municipios afectados por las torrenciales lluvias.