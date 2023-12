La exgobernadora Sila M. Calderón anunció hoy, junto a líderes comunitarios de diversos puntos del país, que desde el Centro para Puerto Rico retomará el año entrante el proyecto de Comunidades Especiales con programas “que respondan a sus necesidades y retos actuales”.

El nuevo proyecto, en el que la exgobernadora dijo que estará involucrada personalmente, arrancaría entre marzo y abril de 2024.

“Vamos a cumplir 15 años y este es el momento de volver a las raíces y de volver a donde está mi corazón, así que a trabajar se ha dicho. No sé cómo voy a hacer todo eso, porque ya no estoy en el gobierno, pero lo vamos a hacer. Vamos a regresar a nuestra razón de ser, a nuestras raíces y propósitos fundamentales”, dijo Calderón al subrayar que “hay un Puerto Rico inmenso, que no se ve”.

“¿Cuándo se oyen noticias de comunidades necesitadas? Hablamos de todo, de esto, de lo otro, de Luma (Energy), que uno se casó, que el otro se va a casar. Los felicito a todos, pero ¿cuándo se adentran allá?, en el Puerto Rico que no se ve para ver lo que está pasando, porque la pobreza en este país no se ve. Tú vas por el expreso y no ves la pobreza, caminas por las calles y no ves la pobreza”, dijo al destacar que el Banco Mundial “acaba de determinar que Puerto Rico ocupa el tercer lugar en desigualdad” social.

Indicó que el nuevo proyecto tomará unos cuantos años en completarse, porque son alrededor de 742 las comunidades especiales. No pudo precisar con qué recursos contarán, pero dijo que se unirá al presidente del Centro para Puerto Rico, Luis Gautier, para tocar las puertas de “grandes donantes” en los Estados Unidos y “buscar mucho dinero”. Detalló que el Centro para Puerto Rico tiene un presupuesto anual de $3 millones de donativos de individuos y corporaciones puertorriqueñas, norteamericanas y fondos de algunas agencias estatales y federales.

Dijo que están en el proceso de identificar los municipios y comunidades donde trabajarán, pero adelantó que impactarán primero pueblos del centro de la isla, donde los niveles de pobreza rondan el 60% y 70%.

“No tenemos los recursos del gobierno, pero vamos a trabajar poco a poco con calidad y espero que cuando yo no esté aquí, que alguien me suceda”, indicó Calderón, de 81 años.

El Programa de Comunidades Especiales fue creado mediante ley en 2001 bajo la gobernación de Calderón. Luego, con los cambios de gobiernos, el concepto fue transformado.

La exgobernadora dijo que en las últimas semanas el Centro para Puerto Rico, cuya junta de gobierno ella preside, se ha reunido con más de 60 líderes comunitarios de toda la isla. Sostuvo que producto de esos diálogos acordaron comenzar con programas de capacitación en autogestión y liderato comunitario para jóvenes y fomentar el relevo generacional.

“Muchos de los líderes actuales están extenuados y es necesario adiestrar a las generaciones jóvenes para que asuman ese liderato, entiendan la razón de ser de ese liderato”, agregó.

También dijo que acordaron extender a las Comunidades Especiales el programa a víctimas de violencia de género a mujeres, que actualmente ofrece el Centro en Río Piedras, así como ofrecer adiestramiento empresarial a los dueños de pequeños negocios que ya existen en algunas de las comunidades especiales.

“Queremos profesionalizar esos negocios y que esos negocios puedan comenzar a hacer dinero de verdad”, indicó para agregar, que también ofrecerán apoyo a comunidades que carecen de organizaciones formales para que elijan sus juntas y puedan representar a sus comunidades ante el gobierno y ante el país.

“Han sido esos líderes comunitarios, la mayoría están todavía, los que se han enfrentado al gobierno y los que han exigido al gobierno lo que necesitan”, sostuvo la exgobernadora.

Indicó que en las reuniones con grupos focales muchos de los líderes comunitarios le dejaron una lista de asuntos de gobierno que no se han resuelto.

“Yo voy a hacer esas llamadas, pero estoy esperando a cuando vengan esos jefes de agencia fresquesitos después de las Navidades, ahí es que yo voy a hacer esas llamadas”, expresó.

Dijo que se trata de “todo tipo de problema”, inundaciones, falta de servicio de agua, luz y de vivienda. “Aprovecho para decir que es una vergüenza que en Puerto Rico todavía haya miles de casas con toldos azules”, afirmó Calderón en referencia a los estragos provocados por el azote del huracán María en el 2017.

Dan fe de la transformación

“Nosotros venimos de una comunidad que fue impactada por (el proyecto de) Comunidades Especiales y en esa comunidad de 2,200 habitantes nadie quería vivir y nosotros, bajo el Programa de Comunidades Especiales, la hemos convertido en un modelo resiliente, con placas solares, con tanques de agua, centro comunicación y tenemos bancos de alimento”, dijo Ángel Colón, líder comunitario de Daguao, en Naguabo.

Modesta Irizarry, líder comunitaria de Loíza, sostuvo que, bajo el programa, “muchas comunidades fueron transformadas, se crearon centros y áreas recreativas que no existían y, lamentablemente, al día de hoy, muchas de ellas han pasado por situaciones bien difíciles desde que ocurrió el huracán María y muchos líderes estamos exigiéndole al gobierno de Puerto Rico que se atiendan las necesidades que tienen estas comunidades”.

Otro líder comunitario, Jorge Oyola, de la comunidad Los Filtros en Guaynabo, indicó que bajo el programa se creó capital social “que a muchos gobiernos no les gusta”.

Oyola dijo que el nuevo programa que presenta la exgobernadora “nos da energía a nosotros, los líderes que ya vamos de pasada para poner al servicio de estos jóvenes la experiencia que hemos adquirido”.

José “Chago” Santiago, de la comunidad Cantera, en Santurce, no hizo expresiones, pero la exgobernadora elogió su labor comunitaria. También se encontraba en la actividad, Omayra Ríos, de la comunidad Shangai, en San Juan.

“Hay un Puerto Rico escondido inmenso que no se ve, que tiene que aprender a hablar y hablar alto y hacerse escuchar, porque mientras se mantengan en silencio nadie va a saber que existe y vamos a eso”, sostuvo la exgobernadora.

El presidente del Centro para Puerto Rico indicó, por su parte, que en los pasados 15 años, la organización sin fines de lucro ha creado y fortalecido, 1,609 pequeños negocios y ha consolidado o creado 1,995 empleos nuevos.